Jilke Michielsen heeft in omnium tweede Belgische pistetitel beet: “Progressie dankzij Topsportschool”

Twee maal goud, één keer brons! Voor Jilke Michielsen lopen de Belgische pistekampioenschappen in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent prima. Een jaar geleden moest ze zich met vier bronzen medailles verzoenen.

Nadat ze vorige vrijdag in de scratch derde eindigde pakte ze maandag in de puntenrit de driekleur. Woensdagnamiddag voegde ze er in het omnium een Belgische titel aan toe. Na een spannend duel met Auke De Buysser, twaalf maand terug als eerstejaarsnieuwelinge goed voor diverse gouden medailles.

“In feite was dit omnium voor mij iets minder gestart”, vond regerend Belgische wegkampioene Michielsen. “In de scratch werd ik tweede na Auke De Buysser. En de temporonden pakte ik niet zo slim aan. Met Auke streed ik keihard om de eerste punten in de wedstrijd. Ik pakte geen punten, ging wat over mijn toeren en moest me laten uitzakken. Met een derde plaats beperkte ik de schade.”

Sportieve revanche

In een omnium is de afvalling de derde en voorlaatste discipline. “Op de piste is die afvalling één van de onderdelen die ik het liefst doe”, benadrukte de tweedejaarsnieuwelinge van Team Maes Glabbeek. “Dit keer had ik een beetje schrik. Omwille van een onaangename ervaring vorige vrijdag tijdens het Belgisch kampioenschap afvalling. Ik werd gediskwalificeerd. Volgens de meeste waarnemers onterecht. Ik zette een opponente vast. De jury zag er een fout in. Al konden ze mij achteraf niet zeggen wat ik precies fout deed. Vandaar dat ik de afvalling binnen dit BK omnium een klein beetje voorzichtiger aanpakte. Al wou ik in de eerste plaats tonen dat ik in deze discipline meer waard ben dan de vierde plaats van vrijdag.”

Michielsen zette de afvalling op haar naam en begon met vier punten achterstand op De Buysser aan de afsluitende puntenkoers. Na de twee van de zes tussenspurten had ze dat verschil opgehaald. In de twee volgende sprinten liep De Buysser weer vier punten uit. “Ik moest in de voorlaatste spurt voor Auke eindigen, iets wat heel nipt lukte”, aldus Michielsen. “Ik pakte ook de dubbele punten van de eindsprint. Deze Belgische titel in het koningsnummer toont dat ik, door aan de Topsportschool te studeren, veel progressie maakte. Vrijdag doe ik ook de keirin, maandag de sprint. Twee nummers die me minder liggen. Ik ben vooral snel na een harde koers.”