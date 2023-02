Jilke De Coninck en Eendracht Aalst moeten negatieve spiraal doorbreken: “Spelersgroep heeft zich openlijk in vraag gesteld”

Jilke De Coninck is aan zijn zevende seizoen bezig bij Eendracht Aalst en maakte intussen al heel wat mee bij de club met het stamnummer 90. “Zowel hoogte- als dieptepunten”, zegt de middenvelder. “Vorig seizoen speelden we in feite een constant seizoen en pakten in de eindronde onverdiend naast de promotie. Dit jaar leken we op ons elan door te gaan met de eerste periodetitel en plots begon de machine te sputteren. Een verklaring kan ik hiervoor niet geven. Als we wisten waar het schoentje wringt, dan zou de crisis vlug kunnen bezworen worden. We moeten wel met z’n allen in eigen boezem kijken.”

“Meteen na de match op Petegem zijn er binnen de kleedkamer harde woorden gevallen onder de spelers. We hebben ons openlijk in vraag gesteld en ons afgevraagd wat er aan de hand is. Als je één speelhelft tegen negen man speelt en je geeft een 0-2 en 2-3- voorsprong uit handen, dan zijn er geen excuses.”

Geruchten

In tijden van crisis steken er heel wat geruchten de kop op. Een aantal supporters vraagt zich af of de spelersgroep er nog wel voluit wil voor gaan. “De wil om een ommekeer te bewerkstelligen, is zeker aanwezig. Ik denk dat weinig clubs op ons niveau vier keer per week trainen. Er wordt keihard gewerkt en niets aan het toeval overgelaten. De sfeer binnen de ploeg is ondanks de slechte resultaten nog altijd optimaal. De spelersgroep staat nog steeds honderd procent achter de trainer. We zitten evenwel in de hoek waar de klappen vallen en het blijkt zeer moeilijk om de negatieve spiraal te doorbreken.”

“Na een slechte reeks is het vaak een mentale kwestie en zitten bepaalde spelers met muizenissen in hun hoofd. Op Oostkamp dacht ik dat het tij zou keren nadat we een 2-0-achterstand hadden goed gemaakt. Ik hoopte dat we erop en erover zouden gaan, maar we misten de kansen om te zegevieren. Tegen Wetteren volgde er evenwel geen gunstig vervolg.”

“We moeten het nu gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Met een achterstand van elf punten denken we niet meer aan de titel. Gelukkig hebben we een eindrondeticket achter de hand, maar ook aan de nacompetitie moeten we nog niet denken. Nu moeten we ons concentreren op de eerstkomende opdracht tegen Olsa Brakel en trachten opnieuw aan te knopen met de zege.”

