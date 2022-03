Jilke De Coninck (Eendracht Aalst): “Promotie naar eerste nationale afdwingen in de eindronde”

Nadat vorige week met SK Londerzeel werd afgerekend, kan Eendracht Aalst nu zondag in de strijd om een eindrondeticket een kloof slaan van acht punten op de nummer vijf Cappellen FC. Een gezondheidswandeling zal het voor de Ajuinen zeker niet worden, want de Antwerpenaars haalden vorige week op Houtvenne met forfaitcijfers zwaar uit.

Jilke De Coninck hoef je hiervan niet te overtuigen. “Dat is wel een spraakmakend resulaat als je weet dat Houtvenne, dat tijdens de wintermercato versterking binnen haalde, nog niet zo lang geleden de nummer twee Lyra-Lierse heeft geklopt”, zegt de linkermiddenvelder. “Toch moeten we van geen enkele tegenstander bang zijn, want we zetten mooie resultaten neer op leider Hoogstraten en de nummer vier Belisia Bilzen. We zitten in een goede flow en moeten gewoon op ons elan doorgaan.”

De kans is groot dat Aalst als nummer drie een eindrondeticket pakt. Zelf was jij er bij toen Eendracht in het seizoen 2016-2017 de eindronde in tweede nationale won. Ik neem aan dat je hoopt dat dit huzarenstukje nog eens herhaald kan worden.

“Vooreerst moeten we ons concentreren op de resterende wedstrijden van de competitie, want de situatie ziet er mooi uit, maar we zijn er nog lang niet. Als we erin slagen deelname aan de eindronde te verzekeren, dan maken we met deze talentvolle spelersgroep zeker kans op de promotie. Toen we die vijf jaar geleden bewerkstelligden was dat uiteraard een fantastische belevenis. Alleen onze kapitein Falko Geenens en ikzelf maakten dat van de huidige kern mee. Ik herinner me nog dat we na winst in onze eerste match op Sint-Eloois-Winkel meteen vertrokken waren en onze enthousiaste aanhang iedere wedstrijd talrijker werd. Met de steun van onze twaalfde man kunnen we de promotie naar eerste nationale afdwingen.”

Zelf ben je aan een sterk seizoen bezig. In tegenstelling tot de voorgaande jaren heb je een vaste stek als linksmidden.

“Het kan eigenaardig klinken, maar het probleem in het verleden was vaak mijn polyvalentie. Ik werd op meerdere plaatsen uitgespeeld en verzeilde hierdoor soms op de bank. Nu krijg ik van coach Carl De Geyseleer het volste vertrouwen op de linkerflank en ik voel me in mijn sas. Ik ben aan mijn zesde seizoen bezig bij Aalst en heb het naar mijn zin. Ik lig nog tot 2023 onder contract met een optie voor een bijkomend jaar. Wat mij betreft mag die gelicht worden, maar ik moet uiteraard afwachten wat voorzitter Patrick Le Juste beslist.”