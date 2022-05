JFT Engineering uit Evergem voor dubbele opdracht in Belcar Sprint en Belcar Endurance

Sinds 2021 is er niet alleen het Belcar Endurance Championship, maar ook het Belcar Sprint Championship, een competitie die doet wat ze zegt: het publiek per weekend twee spectaculaire sprintraces van 30 minuten aanbieden. Het eerste weekend van het kampioenschap staat op 14 en 15 mei in het Limburgse Zolder op het menu en ook JFT Engineering is van de partij.

Teammanager Filip Van Eenaeme geeft tekst en uitleg: “Tijdens de start van het seizoen ook gekend als het NEW Race Festival zijn wij uiteraard van de partij. Ons wapen is de Renault Clio RS en daarmee gaan we van start in de Belcar Sprint Cup. Daar ligt ook ons belangrijkste doel van het seizoen, zeker na het sterke racedebuut van Tom vorig jaar. In 2021 konden we al enkele racepodiums laten optekenen en op die koers willen we volgend seizoen verder gaan. De strijd in de Klasse 3 is voor ons het ultieme doel in dit autosportjaar 2022!”