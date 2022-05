JFT Engineering behaalt twee zeges met Clio RS in Zolder

Het Belcar Endurance Championship startte op Circuit Zolder met een races van 125 minuten, de Belcar Sprint Cup deed het met twee spectaculaire sprintraces van 30 minuten. JFT Engineering verscheen in beide kampioenschappen met een Clio RS, een sprintbom die echter ook heel wat uithoudingskwaliteiten heeft. In de Belcar Sprint Cup was het Tom Van Eenaeme die de opdracht voor zijn rekening naam en de jongeman deed dat met verve. In de eerste race van het seizoen trok hij meteen aan de het langste eind en de eerste zege van het weekend en het seizoen was een feit.

Op naar de 24 uur van Zolder

Filip Van Eenaeme (Teameigenaar): “De rijders en het team hebben inderdaad perfect werk geleverd en we konden het afmaken. Ik denk dat het echt al lang geleden is dat een ander merk dan BMW nog gewonnen heeft in de klasse TB en dat is eigenlijk een perfecte manier om alle eigenaars van een Clio RS aan te moedigen om mee te komen rijden in deze toffe klasse. Zelf is dit voor ons het bewijs dat het langere werk ons ligt en dat ons team klaar is voor de 24 uur van Zolder, mits uiteraard een goede verdere voorbereiding. We hebben twee wagens en bij ons kan je je droom waarmaken voor een democratisch budget, met name op zoek gaan naar de zege in de klasse in de langeafstandsrace op Circuit Zolder!”