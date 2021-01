Jeugdteam Bert Containers-Pauwels Sauzen schrapt (cross)trainingen twee tot drie weken

Noah Merre (TC Eeklo): “Wimbledon is niet meer zo ver af”

14:12 Noah Merre blijft hard gaan. 2021 schoot amper uit de startblokken en de eerste toernooizege in het dubbel zit al in zijn achterzak. Met Idriss Hadouch bleek de 16-jarige Eeklonaar de sterkste in het dubbelspel in het internationaal toernooi in Frankfurt. Maar minstens even belangrijk is het gegeven dat hij het op Duitse bodem ook in het enkelspel tot in de halve finale uitzong.