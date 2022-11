Jeugdproduct Robbe Demont onder de lat bij Cappellen in bekergala tegen eersteklasser Union: “Ik bereid me voor op veel werk”

voetbal beker van BelgiëIn competitieverband loopt het even minder vlot voor Cappellen met een twee op negen, maar dat maakt woensdagavond allemaal niet uit. De troepen van Tom Schipper ontvangen dan immers eersteklasser Union in het kader van de beker van België. Een galamatch avant la lettre en niet in het minst voor Robbe Demont. Het 20-jarige jeugdproduct van Cappellen nam na de blessure van eerste doelman Joossens plaats in doel en hem wacht ongetwijfeld een memorabele avond.

Zijn debuut vierde Demont vorig sezioen al, in de eindronde tegen Eendracht Aalst. Dit seizoen werd hij weer gewoon de doublure van Björn Joossens tot die twee weken geleden zwaar geblesseerd uit viel in het competitieduel met Hades. Zo staat Demont al zeker tot de winterstop tussen de palen bij Cappellen.

“Ik ben blij dat ik deze kans krijg”, zegt de goalie. “Ik voel het vertrouwen van de keeperstrainer, de coach en ook van Björn zelf. Hij stuurt me regelmatig berichten om raad en tips te geven. Dat helpt mij enorm. Of ik nerveus ben voor een wedstrijd? Op dit niveau voetballen is niet te vergelijken met de jeugd, maar het blijft een voetbalwedstrijd tussen 22 voetballers met elk twee armen en twee benen. Zo probeer ik alles te relativeren.”

Genieten

Strijden met gelijke wapens zoals dat heet, al is het op papier. In praktijk is het nog maar de vraag in hoeverre Cappellen woensdagavond daadwerkelijk weerwerk zal kunnen bieden tegen een Union dat dit seizoen al het goede van vorig jaar bevestigt en er nog een indrukwekkend Europees parcours bovenop deed. Wordt het genieten, of is het toch afwachten met een bang hartje?

“We moeten er gewoon van genieten”, zegt de Demont resoluut. “Zo’n wedstrijd speel je niet elk jaar of misschien zelfs maar een keer in je carrière. Dan zou het zonde zijn om daar met twijfels aan te beginnen. Niets moet voor ons, alles mag. Voor mij is dit een droom die uitkomt. Ik bereid me er op voor dat ik veel werk zal moeten opknappen, maar tegelijkertijd zijn het ook dit soort wedstrijden waarin je je kan onderscheiden als doelman.”

Geen dip

En komt zo’n galamatch dan op een goed moment om de mindere resultaten in competitieverband even te vergeten? “Zo ver wil ik zelfs niet gaan”, besluit de doelman. “Met twee op negen is de puntenoogst mager, maar onze coach verwoordt het goed als hij zegt dat we nog altijd twintig op dertig haalden. Daarvan kan je moeilijk zeggen dat het een slecht resultaat is.”

“Momenteel kennen we wat pech bij de afwerking, maar dat zal wel weer keren. In tussentijd is het dan vooral belangrijk dat we ook de nul kunnen houden. Verder klopt het wel dat we met een aantal afwezigen zitten, maar daar willen we ons niet achter verschuilen. Onze kern is breed genoeg om dat op te vangen zonder kwaliteitsverlies.”

