Jeugdproduct Axl Van Himbeeck (Beerschot) ziet hard werk beloond met selectie U19 Jong België: “Zoveel mogelijk speelminuten pakken”

Boksen Femke Hermans mag op 11 oktober voor de wereldti­tel boksen tegen Mary Spencer: “In Canada wil ik een dubbelslag slaan”

In juni veroverde Femke Hermans de wereldtitel bij de IBO. Nauwelijks vier maanden later wacht er haar een nieuwe uitdaging. In het Canadese Montreal mag ze haar titel verdedigen. ‘Thuisbokster’ Mary Spencer wordt haar tegenstander. De Canadese is geen onbekende voor Hermans.