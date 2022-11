Jeugdacademie SK Deinze wil naar niveau 1 en start dankzij samenwerking met Futurosport een centrum voor meisjesvoetbal

Door dat faillissement eind vorig seizoen is er geen elitejeugdvoetbal meer op Futurosport. IEG, een intercommunale die onder meer Futurosport, Le Canonnier (stadion Moeskroen) en twee zwembaden beheert, was op zoek naar een nieuwe partner. SK Deinze zocht, om te voldoen aan de steeds strengere licentievoorwaarden voor elitejeugd, onder meer extra terreinen, een indoorveld, fitnessruimte, enzovoort.

“In Deinze voldoen we aan niveau 2 van de licentievoorwaarden”, vertelde Wouter Artz, hoofd van de Deinse jeugdacademie, tijdens de voorstelling in Futurosport. “Dankzij de samenwerking met Futurosport kunnen we stijgen naar niveau 1. Dit was de beste oplossing. In Deinze hebben we bijvoorbeeld inzake fitnessruimte heel weinig. Hier op Futurosport is er een fitnesszaal van 200 vierkante meter.”

Trainingscentrum

In de Dakota Arena werd de vroegere ‘bunker’ - een ruimte onder de zittribune die vroeger als cafetaria voor de modale supporter werd gebruikt – tot fitnesszaal voor de A-kern omgebouwd. “Volgens de licentievoorwaarden moet fitness voor eerste elftal en jeugd gescheiden zijn”, verduidelijkte CEO Serge Beerens.

Als we goed ingelicht zijn staat in de overeenkomst met Futurosport dat het eerste elftal van SK Deinze na de winterstop Le Canonnier, het stadion van Moeskroen, zal gebruiken als trainingscentrum. “Dat wordt nog onderzocht”, hield Beerens zich op de vlakte. “Het is niet de bedoeling dat we met het eerste elftal naar Futurosport komen. Dit complex is uitsluitend voor de uitbouw van onze jeugdacademie. Wat niet wil zeggen dat, als er bijvoorbeeld sneeuw ligt op de velden in Deinze, we niet eens zullen vragen of de indoorhal op Futurosport vrij is zodat de eerste ploeg daar kan trainen.”

Meisjesvoetbal

Nieuw element in de samenwerking van SK Deinze en Futurosport is meisjesvoetbal. Iets wat Deinze nu niet heeft. “Het is onze bedoeling een gerenommeerd centrum voor meisjesvoetbal op te starten”, aldus Beerens. “Tot nog toe is er in België maar één, met name in Leuven. Wij willen het tweede worden.”

Meisjes zullen gebruik kunnen maken van de sportschool en het internaat dat tegen 2026 gebouwd wordt. Een project van 14 miljoen euro waarvan 9 miljoen wordt gesubsidieerd door de overheid. Sedert 15 oktober zijn drie jonge Vietnamezen (U16) op stage in Deinze. Een pilootproject in samenwerking met de PVF voetbalacademie uit Vietnam. “Als dat in de verre toekomst wordt herhaald zullen die jongens hier op internaat kunnen”, besloot Artz. “Voor het overige moet alles nog heel concreet worden uitgewerkt.”