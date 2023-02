Jeugd van Fietsservice Mondraker Team ambitieus naar nationale en internationale kampioenschappen

Helemaal nieuw is het Fietsservice Mondraker Team niet. Want opvolger van het Bike Inn Jeugdteam, een mountainbikeploeg voor jongeren. In het Limburgse Rotem beginnen deze jongeren op 26 februari hun seizoen.

“Drie jaar geleden zijn we met dit team gestart”, verduidelijkt Katrien Geuens, mama van Belgisch cyclocross- en mountainbikekampioen Lars Peers. “Onze renners reden tot nog toe met Specialized. Omdat dit een duur merk is gingen we op zoek naar een betaalbaar maar kwaliteitsvol alternatief. We kwamen uit bij het Spaanse Mondraker en dienden een sponsordossier in. Dat kreeg groen licht. Zodat we onze renners zowel een fabrieks- als winkelkorting kunnen aanbieden. Op die manier wordt het voor iedereen betaalbaar.”

Het Fietsservice Mondraker Team telt elf jonge mountainbikers. “Toen we drie jaar geleden met de ploeg van start gingen waren het allemaal miniemen en aspiranten”, gaat Geuens verder. “Nu zijn ze tussen 10 en 17 jaar. Uiteraard ligt de nadruk nog altijd op opleiding. Kristof Wijckmans zet zich bij het team in als technisch trainer. Sedert dit jaar doen we ook een beroep op Sander Hubrechts, zelf nog mountainbiker bij de U23 en student aan het Sportkot in Leuven. Hij zorgt ervoor dat onze renners conditioneel in orde zijn.”

EK Zwitserland

Want naarmate de leeftijd van de renners toeneemt wordt de competitie een stuk internationaler. “We nemen deel aan de 3 Nations Cup, een competitie met mountainbikewedstrijden in Nederland, België en Duitsland”, vertelt Geuens. “Met onze aspiranten en nieuwelingen zullen we ook de Europese kampioenschappen in Zwitserland rijden, maar we gaan ook naar andere buitenlandse wedstrijden. Naast het regelmatigheidscriterium in Vlaanderen rijden we ook dat van Wallonië. Heel wat van onze renners zijn potentiële medaillewinnaars.”

Cédric Vervloet is de enige junior van het Fietsservice Mondraker Team. Liese Geuens, Jens Peeters, Jent Dillen, Seppe Serneels en Kobe Van Elsen mountainbiken bij de U17. Nils Peeters rijdt bij de miniemen, Sid Van Lommel, Sander Van Dessel, Rube Geuens en Lars Peers bij de aspiranten. “Sid wil op het BK het podium halen, Liese werd vorig jaar al tweede, Kobe is tweedejaars en rekent op enkele mooie podiumplaatsen”, schetst Geuens de ambitie van de clubleden. “Net als mijn zoon Lars die ambitieus naar BK en EK trekt.”