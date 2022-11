Jeugd SK Deinze en Futurosport slaan handen in elkaar: “Om aan strengere licentievoorwaarden te voldoen”

“De Belgische Voetbalbond legt steeds strengere voorwaarden op”, verduidelijkt Wouter Artz, sedert enkele maanden directeur van de Deinse jeugdacademie. “Die strengere licentievoorwaarden zijn terecht. Let wel, de accommodatie in Deinze is niet slecht, maar als je vergelijkt met hoe bijvoorbeeld in Nederland wordt gewerkt is er nog een hele weg te gaan. Dankzij de samenwerking met Futurosport in Moeskroen zullen de mogelijkheden een stuk groter worden.”

Stadionperikelen

In de Brielmeersen wordt de uitbouw van het stadioncomplex afgeremd. Er is geen uitzicht op beterschap. In Moeskroen kan SK Deinze gebruik maken van een bestaand complex. Wat de jeugdopleiding ten goede moet komen. “Let wel, het blijft zeker en vast SK Deinze”, benadrukt Wouter Artz. “Wanneer de samenwerking met Futurosport precies ingaat ligt nog niet helemaal vast. In elk geval niet onmiddellijk. Het uiteindelijke doel is jonge Belgen laten doorstromen naar het eerste elftal. Dinsdag was ik heel blij met de speelminuten die Andreas Spegelaere in de bekermatch tegen Eupen kreeg. Zelf heb ik daar geen verdienste aan want ik ben nog maar een paar maanden aan de slag bij Deinze. De mensen die voor mij de jeugdwerking in handen hadden mogen die pluim op hun hoed steken. Op termijn hopen we een aantal jongeren in de A-kern te zien.”