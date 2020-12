Jetze Van Campenhout start in Bredene: “Bewondering voor de wereldtop groeit elke dag”

VeldrijdenDe coronapandemie komt bij de beloften dubbel zo hard aan als bij de eliterenners. Zij kunnen niet in hun eigen categorie koersen en moeten zich noodgedwongen elke keer meten met de echte wereldtoppers. Jetze Van Campenhout is een van de ‘slachtoffers’. Toch hoor je hem niet klagen. Dit seizoen is een investering naar de toekomst toe.

Woensdag start Jetze Van Campenhout in Bredene. De veldrijder uit Kapelle-op-den-Bos bewaart goede herinneringen aan die cross. “Ik heb er al twee keer als nieuweling en twee keer als junior gereden. Het eerste jaar gebeurde alles nog op een andere locatie. Nadien werd ik twee keer tweede. Vorig jaar kon ik er als tweedejaars bij de juniores winnen. Het was een hoogtepunt in het seizoen. Het technische parcours ligt me. We rijden in een park. Er zijn verschillende bergjes en er werd een zandstrook aangelegd op een volleybalterrein. Die afwisseling vind ik wel fijn.”

Goede leerschool

Vond Jetze Van Campenhout het dan fijn dat hij zondag niet mochten starten in de modderpoel van Dendermonde? “Absoluut (lacht). Die blubber is niet aan mij besteed. Toch wil ik dat beeld nuanceren. Vroeger trof je vaak dergelijke modderbaden aan. Het veldrijden is geprofessionaliseerd, zodat het nu uitzonderingen zijn. Als je dan één of twee keer in een seizoen door de smurrie moet, hoeft niemand daar moeilijk over te doen. Ik besef maar al te goed dat ik later ook over dergelijke trajecten zal moeten rijden. Veelzijdigheid hoort nu eenmaal bij het veldrijden. Als ik de snelsten aan het werk zie, groeit mijn bewondering voor de wereldtop elke dag. Zij rijden bij wijze van spreken dubbel zo snel en doen dat elke dag.”

Leerschool

Corona blijft roet in het eten van Jetze Van Campenhout gooien. “Het is niet makkelijk om in het ritme te blijven. De toppers rijden van cross naar cross en moeten daartussen een juist evenwicht in de training vinden. Bij de beloften ligt dat anders. Herentals was mijn laatste wedstrijd. Dat is een week geleden. Voordien ben ik zeventien dagen niet in competitie kunnen uitkomen. In elke cross moet ik er het maximale uithalen. In het juiste ritme blijven is niet makkelijk. Het zijn doorgedreven trainingen. Uitslagen kunnen niet verwacht worden. Dat hoeft ook niet als eerstejaars. In normale omstandigheden kon ik in afzonderlijke beloftenwedstrijden meerijden. Daar kom ik tegen concurrenten uit die maximaal vier jaar ouder zijn. Dan kan je wel meedingen naar een mooie ereplaats. Desondanks boek ik vooruitgang, maar minder dan wat ik vooraf voor ogen had. Dat zal volgend seizoen moeten gecompenseerd worden.”

Geen BK

Hoe ziet de kalender van Jetze Van Campenhout er de volgende weken uit? “Na Bredene is het wachten tot de cross van Mol (16 januari, red.). Een week later volgt Hamme. Het Belgisch kampioenschap zal ik wellicht niet rijden. We kregen een mail van de bond waarin staat dat ik mag starten, omdat ik aangesloten ben bij een UCI-ploeg. Er werd ook duidelijk gesteld dat er geen afzonderlijke trui voor de beloften zal uitgereikt worden. Hetzelfde geldt trouwens voor de elites zonder contract. Dat vind ik wel jammer. Ik ga die dag wellicht stevig trainen.”