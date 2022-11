Jetze Van Campenhout maakt carrièreswitch: “Uitdaging op de weg spreekt me enorm aan”

Veel veldrijders hebben momenteel al een tiental crossen op hun palmares staan. Bij Jetze Van Campenhout blijft de teller na ruim twee maanden crossen staan op twee wedstrijden. In Kessel werd hij elfde. Een week later strandde hij in Wiekevorst op de dertiende plaats. Sindsdien bleef het verrassend stil ten huize Van Campenhout. “Ik heb al een tijd last van aanhoudende pijn in de onderrug. Om die reden heb ik dan ook besloten om afscheid te nemen van de cyclocrosswereld. Ik heb alles rustig op een rijtje gezet en voor mezelf uitgemaakt dat ik graag een nieuwe challenge wil aangaan als wegrenner. De uitdaging op de weg spreekt me enorm aan.”

Volgend seizoen gaat Jetze Van Campenhout aan de slag bij DCR.

Woordje van oprechte dank

Jetze Van Campenhout toont zich dankbaar. “Ik wil graag alles en iedereen bedanken voor de mooie voorbije jaren, want het is zeker en vast niet alleen de crosser die het moet doen. De hele ploeg is al die tijd achter mij blijven staan. Op elk moment bleven ze me steunen en in mij geloven. Dank daarvoor. Ik denk dan in het bijzonder ook aan mijn huidige ploeg Deschacht-Hens-Maes. Zij hebben veel voor mij gedaan en hebben me laten groeien in mijn carrière als wielrenner, maar ook als mens.”

Nieuwe ploeg

De transformatie van veldrijder naar wegrenner heeft nog andere gevolgen. Volgend seizoen zal Jetze van Campenhout niet langer de kleuren van Deschacht-Hens-Maes verdedigen. “Vanaf Nieuwjaar zal ik uitkomen voor het Oost-Vlaamse DCR. Ik ben blij dat deze ploeg me de kans geeft om opnieuw te groeien in mijn traject, maar dan als wegrenner. Deze winter zal ik nog aan één cross deelnemen, maar dan puur voor het plezier. In Meer zal ik aan de start verschijnen, maar dat is louter als voorbereiding op het komende wegseizoen. Nadien hoop ik iedereen terug te zien op de eerste wegkoersen.”