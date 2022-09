Jessy Hendrikx (Pelt) na de nederlaag tegen Termien: “We vergaten de kansen te benutten”

Voetbal derde nationale BPelt begon de competitie met een valse noot. De Noord-Limburgers kwamen in de seizoensopener tegen Termien op voorsprong, maar na 90 minuten stond er een 1-3-nederlaag op de bordjes. “We hadden nochtans voor de rust heel wat kansen. In plaats van de 1-0-voorsprong, had het makkelijk 3-0 kunnen staan en dan was het boeken toe”, klonk het bij doelpuntenmaker en nieuwkomer Jessy Hendrikx.

De match begon nochtans prima voor Pelt. Na een eerbetoon aan oud-supporter en vrijwilliger Michel Verweyen, scoorde Jessy Hendrikx al na vijf minuten. De thuisploeg, duidelijk geïnspireerd door het voetbal van kampioenenmaker en trainer Geert Van Dessel, trok het laken in de eerste helft vlotjes naar zich toe. Jammer genoeg werd het wervelende spel van de Peltenaars niet beloond met nog meer doelpunten. Kansen waren er wel via Stankov, Bloemen en Scheelen. Pelt-doelman Swinkels blijft de hele eerste helft werkloos.

Geen makkelijke opdracht

“We wisten op voorhand dat het tegen Termien geen makkelijke opdracht zou worden. We hadden kansen genoeg in de eerste 45 minuten, maar we slaagden er niet in om ze te verzilveren. Paniek? Neen, maar we wisten wel dat er nog een gevaarlijke tweede helft op de planning stond”, aldus Hendrikx. De Nederlander kreeg gelijk want invaller en ex-Peltenaar Henry Odutayo tekende al snel voor de gelijkmaker. Niet veel later dikte Stefani al aan tot 1-2.

Geen aansluiting

“Op dat moment was nog alles mogelijk, maar de gedrevenheid waarmee we de eerste helft speelden, was er niet.” Kapitein Jan Smolders had de 2-2 aan de voet, maar alleen voor doel trapte sterke Jan over. Opnieuw Odutayo tekende voor de 1-3 en toen was het boeken toe voor Pelt. Stankov kreeg een kans, maar zelfs een aansluitingstreffer scoren, zat er niet in voor de Esperanza-jongens.

“Natuurlijk hadden we liever gewonnen, maar dan moet je de kansen benutten. En ja, die waren er in overvloed in de eerste helft” zegt Hendrikx die in het tussenseizoen overkwam van Helmond. “Ik kwam met veel goesting naar Pelt. Ja, ik ken het verhaal van de voorbije seizoenen. Een paar keer net niet en daar wil ik graag verandering in brengen. De nederlaag is niet leuk, maar ik onthoud wel een heel sterke eerste helft.”

Lees ook: meer voetbal in derde nationale B