Jesse Vandenbulcke pakt de provinciale wegtitel: “Van nu af aan ben ik officieel een Oost-Vlaamse”

Gewezen Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke is Oost-Vlaams kampioene. Zaterdag zette ze in Laarne een duel met vluchtgezel Lensy Debboudt naar haar hand. Via de Baloise Ladies Tour trekt Vandenbulcke naar de Vrouwentour!

De eerste noemenswaardige uitval kwam op naam van Febe Schokkaert, de Oost-Vlaamse kampioene tegen de klok. De renster van S-Bikes Doltcini reed een drietal ronden alleen voorop. Nadat ze ingerekend werd lag de koers snel in een definitieve plooi. Jesse Vandenbulcke trok in de aanval en kreeg Lensy Debboudt in steun. Het duo degradeerde de rest van de 55 deelnemers tot figuranten want hun voorsprong liep op tot 3’30. In de laatste rechte lijn, op de kasseien van de Kasteellaan, was Vandenbulcke de snelste. Voor de 26-jarige renster van het Britse Lecol-Wahoo, na winst in haar geboortestreek (Geluwe), de tweede zege dit seizoen. Gezien ze woensdag in Utrecht aan de Baloise Ladies Tour (13-17/7) begint en vanaf 24 juli de Ronde van Frankrijk voor vrouwen rijdt werd ze zaterdag in Laarne niet verwacht.

Touretappes verkend

“Het was ook niet mijn plan om vandaag te koersen”, gaf Vandenbulcke toe. “De voorbije week heb ik de etappes van de Tour verkend. Dat was een zware week, ik was heel moe en bouwde twee rustdagen in. Omdat deze wedstrijd bijzonder dicht bij huis is en ik toch moest trainen besliste ik te starten. In het begin van de wedstrijd hield ik me rustig in de buik van het peloton. Toen ik voelde dat mijn benen in orde waren ben ik op zoek gegaan naar mijn eerste Oost-Vlaamse titel ooit. Dat is gelukt. Van nu af aan mag ik zeggen dat ik officieel een Oost-Vlaamse ben (lacht).”

Om drie uur uit bed

Vandenbulcke, met West-Vlaamse roots, was sneller dan Lensy Debboudt. De 44-jarige renster van Team Keukens Redant was na afloop bijna niet te troosten. “In die vlucht had ik de verkeerde renster mee want tegen een prof kan ik niet op”, zuchtte Debboudt. “Ben ook al op van drie uur deze morgen want ik had zaterdagdienst bij De Post. Ik was nochtans dolgraag nog eens provinciaal kampioene geworden.”

Toch mocht Team Keukens Redant glunderen om een kampioene. Femke Van Goethem (20) werd vierde en was eerste Oost-Vlaamse belofte.