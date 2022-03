Jesse Vandenbulcke in Nokere Koerse: “Ik mik iets hoger dan een plek net binnen de top twintig”

Voor de gewezen Belgische kampioene heeft het parcours van Nokere Koerse weinig geheimen. De West-Vlaamse, mama van een zoontje, woont al geruime tijd in Gent. Dus ligt Nokereberg wel eens op haar trainingsparcours. Deze week verblijft ze met de ploegmaats van Le Col-Wahoo, haar Britse UCI-ploeg, in het teamhuis in Avelgem. Naast Nokere Koerse staan deze week ook een paar verkenningen op het programma.

“Die breuk, opgelopen bij een val in de Fryslan Tour, hindert me maar tijdens de koers zijn er veel andere dingen om aan te denken”, verduidelijkt Jesse Vandenbulcke. “Dan voel ik het minder. In deze fase van het seizoen is zes weken rusten uit den boze. Dus verbijt ik de pijn. Ook omdat het letsel niet erger kan worden.”

Fijne wedstrijd

De breuk belette Vandenbulcke niet om haar Portugese ploeggenote Maria Martins in de massaspurt aan het einde van de Grote Prijs Oetingen naar een zesde plaats te loodsen. Zelf bolde ze als zestiende over de streep. Omloop HN sloot ze als twintigste af. Ook in Nokere Koerse de top twintig halen zou niet slecht zijn.

“Afwachten hoe de wedstrijd verloopt en wat de ploegleiding verlangt, maar ik mik toch iets hoger dan plaats twintig”, benadrukt Vandenbulcke. “Ik vind Nokere Koerse een fijne wedstrijd, maar je moet goed vooraan koersen. Anders dreig je achter de feiten aan te hollen. Daarvoor moet je natuurlijk wel goeie benen hebben.”

Trouw op 13 mei

Het deelnemersveld oogt sterk. Heel wat teams uit de World Tour zakken naar deze 1.Pro-wedstrijd af. Zo staat World Tourleider Lotte Kopecky, de Belgische kampioene en winnares van de Strade Bianche, aan de start. Jesse Vandenbulcke rijdt dit voorjaar ook Gent-Wevelgem (27/3), Ronde van Vlaanderen (3/4) en Parijs-Roubaix (16/4). “Daarna zal ik misschien als knecht één van de Waalse klassiekers doen”, besluit ze. “Nadien volgt even wat rust en hervat ik in Schellebelle. Op vrijdag 13 mei gaan Giovanni en ik trouwen. Neen, ik ben niet bijgelovig. Drie jaar geleden werd ik met rugnummer dertien Belgisch kampioene.”