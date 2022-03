Jesse Mputu en KVK Tienen gaan voor nieuwe zes op zes op bezoek bij La Louvière Centre: “Op het juiste moment de goede flow gevonden”

“Ik ben blij dat we net op tijd in de juiste flow zitten”, aldus een immer goedlachse Jesse Mputu. “Qua timing kan het alleszins nauwelijks beter, want in deze fase van de competitie is elk punt ontzettend belangrijk. Maar hoe moeilijk we het soms ook hadden, eigenlijk heb ik me nooit echt zorgen gemaakt. We hebben gewoon een goede ploeg, dat blijkt nu nog maar eens. Maar ik denk dat het voor iedereen lastig was om het juiste ritme terug te vinden na die lange periode zonder competitie. Voor mij was dat alleszins het geval. En dan zit je ook nog eens in een reeks waar het niveauverschil tussen de verschillende teams ontzettend klein is. Daardoor krijg je heel gesloten wedstrijden, waarbij de ploeg die het eerst scoort vaak een serieuze optie neemt op de overwinning. We weten dus wat ons te doen staat in La Louvière.” (knipoogt)

“Wat de rol van de nieuwe coach in onze opmars is? Die is aanzienlijk, want de trainer is uiteraard verantwoordelijk voor de manier van spelen”, klinkt het. “Zijn aanstelling heeft de groep zichtbaar goed gedaan en iedereen staat volledig achter hem. Hij is iemand die spelers veel vertrouwen geeft en dat heeft iedere voetballer nodig.”

Niet de allerbeste Mputu

Het is dan ook geen verrassing dat de spits net onder coach Hias eindelijk weer boven water gekomen is. “In november liep ik wel een voetblessure op, maar ook in de oefenmatchen tijdens die langere winterstop kreeg ik eigenlijk amper speelminuten. Ik begreep het allemaal niet zo goed, maar ik ben er nooit de glimlach bij verloren. Op privévlak kende ik ook het geluk om vorige maand voor het eerst vader te worden, dat hielp. En verder weet ik ook hoe snel het kan keren in het voetbal. De ploeg pakte op dat moment ook geen punten en scoorde weinig, dan weet je dat er opnieuw kansen gaan komen. Ik heb ondertussen een doelpuntje meegepikt tegen Dessel, al had die mogelijkheid tegen Rupel Boom er ook wel in gemogen. Het is misschien nog niet de allerbeste Mputu die je momenteel ziet, al is dat nooit evident in een eerste seizoen bij een nieuwe club.”

De vraag blijft evenwel of hij volgend seizoen nog het Tiense shirt zal dragen. “Op zich ben ik als getrouwde papa wel op zoek naar stabiliteit, maar ik weet niet of ik kan blijven na mijn mindere seizoen. Er is alleszins interesse van andere teams, dus wat mij betreft ligt alles nog open.”

