Jesse Martens verlengt contract bij KSV Oudenaarde: “Niet getwijfeld ondanks ik in Dilbeek woon”

voetbal tweede nationale AJesse Martens (30) speelt ook volgend seizoen bij KSV Oudenaarde. We dachten nochtans dat de kapitein van KSVO twijfelde om wekelijks drie tot vier keer van Dilbeek naar Oudenaarde en terug te rijden. De middenvelder tekende in de lente van 2009 zijn eerste contract bij de geelhemden.

Martens is een trouwe clubspeler. Een bijna uitstervend ras. Van 1 september af geeft hij Nederlands in een secundaire school in Jette. Voordien had hij een lesopdracht in Gent. Enkele maanden geleden werd hij voor het eerst vader van een dochtertje (Thisbe).

“Nu geef ik Nederlands in het derde middelbaar en ook aan vijfde- en zesdejaars”, verduidelijkt Martens. “Een kwartiertje na school ben ik thuis. Daardoor win ik veel tijd. Ik hoop dat ik op die school kan blijven. Ik heb niet getwijfeld mijn contract bij KSV Oudenaarde te verlengen. Misschien zal ik dit over twee, drie jaar anders bekijken. Heb ik dan nog zin om te voetballen? Dat moet ik afwachten. Nu we zelfs niet kunnen trainen, moet ik eerlijk toegeven dat ik het steeds meer en meer begin te missen. Vorige donderdag hebben we voor het eerst in groepjes van vier getraind. Ook al was het denk ik de slechtste dag van deze winter, toch heb ik ervan genoten.”

In mijn eentje gaan lopen

Op het besneeuwde kunstgrasveld waren een vijftal circuitjes opgesteld waarin alle aspecten van het voetbal aan bod kwamen. Daarop konden de spelers van de tweedenationaler zich uitleven. Jammer genoeg is er niet meteen uitzicht op een vervolg. De kans is groot dat Voetbal Vlaanderen volgende maandag beslist om het seizoen 2020-21 te schrappen en in september met een nieuwe competitie te beginnen. In dat geval zullen clubs wellicht vroeger dan normaal aan de voorbereiding beginnen.

“Geen probleem, van mij mag dat, want de onderbreking heeft lang genoeg geduurd”, gaat Martens voort. “Ik moet vaak in mijn eentje gaan lopen. Soms loopt mijn vriendin mee, maar dan gaat het wat trager en doe ik een toertje extra. In de toekomst zal ik waarschijnlijk met clubmaat Jaan Vanwildemeersch kunnen lopen. Hij woont in Jette, maar was na een letsel nog niet klaar om het individuele loopwerk te hernemen. De voorbije maanden ging ik regelmatig lopen. Ik moet toegeven dat dit soms maar één keer per week lukte, andere weken driemaal.”

Lees ook: voetbal in tweede nationale A