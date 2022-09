Jesse Martens (KSV Oudenaarde): “Na de gelijkmaker hadden we niet mogen twijfelen”

Het ziet er naar uit dat die eerste 45 minuten voorlopig ook de laatste zullen zijn. Na de partij had Martens weer last in de lies. “Ik heb een maand niet gespeeld, de voorbije week ging het op training goed, maar een match is duidelijk veel intenser”, zuchtte Martens na afloop. “Van in het begin van de tweede helft voelde ik dat het letsel nog niet weg was. En het werd altijd maar erger. Op het einde schoot er zelfs nog iets in. Net voor de start van de competitie kreeg ik een inspuiting. Dat hielp, maar nu voelt het heel slecht aan. Een spierletsel is het niet, wel een probleem aan het bot, denk ik.”

Drie uitwedstrijden

Verdiend langszij

“Nochtans is Petegem een ploeg die wij aankunnen”, ging Martens voort. “Na de 0-2 kwam er van onze kant een goeie reactie. Petegem was zeker de betere ploeg, toch denk ik dat we verdiend langszij kwamen. We namen onze kansen en stelden gelijk. Maar na die 2-2 twijfelden we. We keerden terug met een verdediger in de spits, maar we veranderden onmiddellijk. Omdat we weten dat Petegem een ploeg is die heel snel diep kan gaan. Ze beschikken ook over enkele hele stevige pionnen. En we waren al een paar keer goed weggekomen. Met hun voorlijn hadden wij het moeilijk. Bij de 2-2 hadden we moeten verder doen alsof het 1-2 was. Leun je tegen Petegem achteruit, krijg je problemen. Die ploeg heeft gewoon de kwaliteit om heel veel te scoren.”