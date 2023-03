Jesse Claessens loodst Sint-Lenaarts met twee treffers voorbij Schoonbeek-Beverst (3-0): “Eerste helft was nochtans niet om aan te zien”

voetbal derde nationale BOok Schoonbeek-Beverst is er afgelopen weekend niet in geslaagd om Sint-Lenaarts een eerste thuisnederlaag in meer dan vijf maanden aan te smeren. Jesse Claessens hielp de Eesterploeg met twee treffers aan een zevende thuisoverwinning op rij.

Sint-Lenaarts miste met De Graeve, Tavares en Vissers nochtans drie verdedigers zaterdagavond. “Daardoor was het in het begin ook duidelijk zoeken”, vertelt Claessens. “Onze eerste helft was bijvoorbeeld niet om aan te zien. Vooral aanvallend hebben we voor rust weinig of niets klaargemaakt. Niet dat we achterin veel hebben weggegeven, maar gelukkig was onze keeper toch een paar keer bij de les zodat we zonder kleerscheuren konden gaan rusten.”

Match op dik tien minuten tijd helemaal gespeeld

Na de pauze slaagde de thuisploeg er wel in om afstand te nemen van Schoonbeek-Beverst. “We zijn in de tweede helft in een iets ander systeem gaan spelen en dat rendeerde vrijwel onmiddellijk. Bovendien gingen na die 1-0 de kopjes naar beneden bij de bezoekers, waardoor het heel snel ging. Op dik tien minuten tijd was de match bijvoorbeeld helemaal gespeeld. Op die manier hebben we de onterechte 1-0-nederlaag uit de heenmatch uitgewist en daar waren we op gebrand ook.”

Elf goals

Claessens nam afgelopen weekend twee van de drie thuistreffers voor zijn rekening. “Daardoor zit ik nu aan elf goals en daar ben ik best tevreden mee. Zeker als je weet dat ik in het begin van het seizoen toch een tijdje in de lappenmand heb gelegen. Bovendien is het pas mijn eerste seizoen hier en dan is het toch altijd een beetje zoeken. Al voel ik me hier ondertussen echt wel heel goed. Ik heb bijvoorbeeld nog geen seconde spijt gehad dat ik ineens voor twee jaar getekend heb. Ik had volgend seizoen alleen heel graag samen gespeeld met Yannick Bevers (die ondanks een eerdere overeenkomst met Sint-Lenaarts naar Lille trekt, red.), maar ik ben ervan overtuigd dat de club een waardige vervanger zal vinden.”

Sint-Lenaarts: Nolle, Kenis, Van Den Muysenbergh, Dhaene, Ahmed, Nelson, Daoudi (82’ Marinho Silva), Willemsen, Di Biniamu Nganga (76’ Diallo), Claessens (85’ Koeken), Borahsasar.

Schoonbeek-Beverst: Bastiaens, Vinken (81’ Da Silva), Wijgaerts, Nijs (81’ Boosten), Thierie, Swijngedouw, Mbanga Elemva (81’ Telegrafo), Dampha, Bogaers, Reynders, Efekia Mongo.

Doelpunten: 62’ Claessens (1-0), 66’ Borahsasar (2-0), 74’ Claessens (3-0).

Geel: Bogaers, Reynders, Daoudi.

