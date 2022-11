Jesse Claessens effent pad voor Sint-Lenaarts tegen Wijgmaal (2-0): “Ik vind steeds beter mijn draai”

Claessens opende na een dik kwartier de score voor de Eesterploeg. “We begonnen goed aan de partij en kregen vrij snel loon naar werken”, vertelt de 23-jarige aanvaller. “Ook na mijn goal bleven we trouwens baas. Zo verdubbelde Lucas (Vissers, red.) op het halfuur oververdiend de score, waardoor we met een 2-0-voorsprong konden gaan rusten.”

Pas tweede clean sheet

Dat bleek ook meteen de eindstand. “Achteraf bekeken was de match na de eerste helft eigenlijk al gespeeld, want na de pauze zijn we nauwelijks nog in de problemen gekomen. De score had zelfs nog hoger kunnen oplopen. Anderzijds hebben we wel de nul gehouden en dat doet minstens evenveel deugd. Na Zwarte Leeuw twee weken geleden was het tenslotte pas de tweede clean sheet van het seizoen.”

Sint-Lenaarts springt dankzij die vierde (thuis)zege van het seizoen over Witgoor en Wijgmaal naar plek zeven in de stand. “Na een ietwat teleurstellende competitiestart staan we ondertussen waar we horen te staan. Dit Sint-Lenaarts hoort bijvoorbeeld thuis in de linkerkolom. Daarom was het ook van moetens tegen Wijgmaal. Niet dat er druk op de ketel zat ofzo, maar thuis tegen een ploeg die voor dit weekend amper één puntje meer telde moet je gewoon winnen. Hopelijk kunnen we nu die lijn doortrekken komend weekend opnieuw thuis tegen Diest zodat we een vervolg kunnen breien aan onze ongeslagen reeks (Sint-Lenaarts is al zeven matchen op rij ongeslagen, red.).”

Goede zaak gedaan

Net als tegen Pelt vorige week vond Claessens afgelopen weekend de weg naar de netten. “Ik ben lang out geweest met een blessure aan mijn voet, maar ik vind steeds beter mijn draai. Zo zit ik ondertussen toch al aan drie goals. Voor een spits is dat altijd mooi meegenomen, want daar word je tenslotte op afgerekend. Al is het belangrijkste dat we een goede zaak hebben gedaan in het klassement en dat met goed voetbal.”

Sint-Lenaarts: Nolle, Kenis, Van den Muysenbergh, De Graeve, Vissers, Dondo (57’ Tavares), Dhaene, Willemsen, Daoudi (46’ De Vulder), Di Biniamu Nganga, Claessens (83’ Diallo).

Wijgmaal: Amengo Liongo, Dupont, Van Der Auwera, Miri, Courtrai, Vandervondelen, Mertens (79’ Frérotte), Dewaet, Ruelle, Matuasilua Dinayaku (75’ Ben Hammou), Alassan.

Doelpunten: 17’ Claessens (1-0), 30’ Vissers (2-0).

Geel: Miri.

