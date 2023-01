Jesse Brouwers (Evergem 2020) na 4-3-zege in topper tegen VK Watervliet: “Nederig blijven is nu de boodschap”

voetbal derde provinciale ADe topper in derde provinciale A verliep volgens een onwaarschijnlijk scenario. Watervliet leidde in het Arteveldestadion bij de rust met 0-3, maar in een heel spectaculaire tweede helft werd het nog 4-3. Jesse Brouwers en Sven Saey verdeelden de vier doelpunten eerlijk. Brouwers weet dat Evergem 2020 door het oog van de naald kroop.

“Inderdaad, een beter cliché om het verloop van deze partij te schetsen bestaat niet”, start hij het interview. “We hebben als ploeg wel onze zwakke punten, maar het is de verdienste van een heel enthousiast en offensief Watervliet om die bloot te leggen. En ook, we voetbalden gewoon te slap. Met een 0-3 op het bord lag de titelstrijd halverwege de wedstrijd volledig open.”

Donderpreek

Coach Olivier Roegiers gaf zijn donderpreekje, maar ook Tom Van Hyfte en Jesse Brouwers namen het woord tijdens de rust. De start van een onwaarschijnlijke remontada. “Ja, ik had toch het gevoel dat die 3-1-tussenstand van in de heenronde nog wat door de hoofden spookte en we in de eerste helft met te veel respect voor de tegenstander voetbalden. Tijdens de rust betokkelden Olivier, Tom en ik naar mijn gevoel de juiste snaren. Na de pauze kreeg je dan een omgekeerd scenario. Wij hadden niks te verliezen, Watervliet alles. En na de 1-3 had ik het gevoel dat het bij hen ook begon te knetteren tussen de oren. De twijfel sloop in hun ploeg en zo hebben we het tij kunnen keren.”

FAC Waarschoot

Morgen woensdag is Evergem 2020 gastheer voor FAC Waarschoot. Brouwers weet dat zijn ploeg zich niet mag laten betrappen op concentratieverlies. “Die overwinning is natuurlijk een hele grote stap richting titel. Maar we moeten nederig blijven en vooral tegen Waarschoot dezelfde intensiteit aan de dag leggen als tegen Watervliet.”

“Chapeau trouwens voor de tegenstander. Ik ken die spelers niet echt goed en hun teleurstelling was groot natuurlijk, maar ik kreeg via WhatsApp toch enkele berichten van spelers. Wij moeten nu zorgen dat we de wedstrijd tegen Waarschoot tot een goed einde brengen. Toch is de weg naar de titel nog lang en we zullen alle spelers nog kunnen gebruiken.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal