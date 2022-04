Jess De Rudder belangrijk voor Avanti Stekene in Anzegem en nog steeds ambitieus: “Waarom zouden we geen eindronde meer kunnen halen?”

Een wedstijd met vijf doelpunten en niet één daarvan viel in de eerste helft. En of Avanti Stekene en Anzegem vooral na de pauze in actie schoten. “De eerste helft was zeer gesloten”, vond ook Jess Rudder na afloop. Waarop hij meteen een verklaring toevoegde. “Wij hadden wel balbezit en zochten gaatjes, maar Anzegem speelde met vier verdedigers en twee centrale middenvelders die er tussen zakten, dus eigenlijk met zes verdedigers in de backlijn. Op die manier viel er niet één open doelkans te noteren.”

MVP De Rudder

Een heel ander verhaal dus in de tweede helft. Plots durfde Anzegem zich aanvallend wel uitleven. De Rudder: “Ze probeerden iets meer te voetballen. Enfin, trapten lange ballen, we zullen het zo zeggen (grinnikt).” Uiteindelijk komen ze vanuit een hoekschop zelfs op voorsprong.

Waarna het doek opende voor de Grote-Jess-De-Rudder-Show: één goal en twee assists in dertien minuten tijd. “(lacht) Zo zou je het kunnen noemen. Nee, serieus, bizar genoeg viel er na het Anzegemse doelpunt plots meer ruimte. Er kwamen gaten. Vooral fysiek konden ze het niet meer belopen - ze hadden al veel gegeven voor de pauze. Wij bespeelden die ruimte goed, en zo ging het plots heel snel.”

Knop omgedraaid

Het levert Avanti Stekene zes op zes op na enkele lastige weken. En oké, Anzegem en Rhodienne-De Hoek mogen dan wel haalbare kaarten zijn voor de Stekenaars, in die mindere periode lieten ze ook tegen zulke tegenstanders punten liggen. Die knop lijkt inmiddels omgedraaid. “Die wedstrijden tegen Torhout en Oostkamp spookten te veel in onze hoofden”, verklaart De Rudder daarover.

“In die wedstrijden werden we niet weggespeeld, waardoor we er te gemakkelijk van uitgingen dat het tegen kleinere ploegen wel makkelijker zou lukken. Na Wolvertem, waar we volledig wegzakten na de pauze, hebben we ons herpakt. We beseffen dat we ook tegen kleine ploegen honderd procent moeten zijn, anders lukt het niet.”

Eindronde

Als Avanti die focus houdt, blijft zelfs de eindronde in het vizier, ondanks de 1 op 12 van een maand geleden. “Het kan nog spannend worden”, stelt De Rudder. Dat zit zo: indien SK Lochristi in de top vijf strandt, geeft de zesde plaats in de eindrangschikking recht op het laatste eindrondeticket en die kloof bedraagt voor de Stekenaars op dit moment amper twee punten.

Hamme en Erpe-Mere speelden immers gelijk, FC Lebbeke ging zelfs de boot in. “Het ziet er voor sommige ploegen plots helemaal anders uit. Er kan nog veel veranderen”, maakt Jess De Rudder zich sterk. Zelfs indien Lochristi wegzakt, zijn de Stekenaars niet perse uitgespeeld. Met resterende duels tegen laagvlieger SK Sint-Niklaas, Tempo Overijse en SK Lochristi hebben ze nog veel in eigen hand. “Vooral die eerste wedstrijd zal speciaal worden”, besluit De Rudder.

Als Sportkring komend weekend immers geen punt pakt in de Heistraat is het op twee speeldagen van het einde zeker van degradatie naar eerste provinciale, terwijl Avanti bij een overwinning haar eindrondekandidatuur extra kracht bijzet.

