Jesper Daland op KV Mechelen voor het laatst in groen-zwart? “Mijn focus ligt nog helemaal op Cercle Brugge, hoor”

voetbal jupiler pro leagueDe pijnlijke uitschakeling in de Belgische beker op AA Gent zindert nog na, maar morgenavond volgt voor Cercle Brugge alweer een kans op rehabilitatie. Op KV Mechelen begint groen-zwart aan de kerstspeeldag die over vier dagen gespreid wordt. Mogelijk wordt dat het laatste optreden voor de Vereniging van Jesper Daland, voor wie een overstap naar AS Monaco in de lucht hangt. “Niemand hoeft er aan te twijfelen dat mijn gedachten nog helemaal bij Cercle Brugge zijn”, verzekert de Noor zelf.

In de slotfase van de partij in de Ghelamco Arena liep de protesterende Daland nog tegen een gele kaart aan. Het was niet de enige betwistbare beslissing van ref Laforge, waarbij vooral de tweede gele kaart voor Olivier Deman op heel veel onbegrip stuitte. De beelden toonden ook duidelijk dat Matisse Samoise in die fase weggleed. “Die jongen gaf nadien zelf toe dat hij in een kramp schoot”, was de enige reactie die coach Miron Muslic - ook met geel bedacht overigens - over de uiteindelijk resultaatbepalende beslissing kwijt wou.

“Ik heb anders in de eerste helft ook wel bepaalde tussenkomsten van de thuisploeg gezien waarbij geel nog een milde bestraffing was”, meesmuilde Jesper Daland van zijn kant. “Maar ach, die match ligt achter ons. Gent was een hele sterke tegenstander, het is geen schande daar te verliezen. Ja, het was uiteindelijk mijn goeie vriend Jens Petter Hauge die ons de das omdeed met zijn uitbraak. We kennen elkaar van bij de Noorse beloften. Ik weet dat hij ooit bijna bij Cercle tekende en dan naar Milan ging, ja. Hij heeft de kwaliteiten om een topper te worden.”

Uur met Monaco op Fiorentina

Die kwaliteiten heeft Daland zelf ook. Een verrassing is het niet dat met name AS Monaco hem de kans bood een week mee te trainen en vervolgens ook in een oefenmatch aan te treden.

“Het was best een hectische periode”, zegt Daland. “Na de stage kwam ik eerst naar Brugge voor de oefenmatch tegen Kortrijk, om dan weer in Italië bij Monaco aan te sluiten. Ik zag Thomas Didillon terug, hij stond in Empoli in doel. Zelf speelde ik een uur mee op Fiorentina. Een fijne ervaring. Met Philippe Clement had ik enkele goede gesprekken. Maar wat daar zal van komen, moet je mij niet vragen. Ik heb geen idee.”

De vraag of de wedstrijd op KV Mechelen mogelijk zijn laatste in het groen-zwarte shirt wordt, pareert Daland met een geheimzinnige glimlach. “Op dit moment ga ik er van uit dat ik zeker nog tot de zomer bij Cercle blijf”, zegt de Noor. “Op termijn wil ik natuurlijk graag een stap hogerop zetten, maar nu ligt mijn focus volledig bij Cercle Brugge, laat dat duidelijk zijn.”

