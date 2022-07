Jesper Daland (Cercle) wil zich na Westerlo-debacle herpakken tegen Anderlecht: “Tegen maatje Arnstad”

Voetbal Jupiler Pro LeagueDe opdoffer is hard aangekomen bij Cercle. Het pijnlijke verlies in Westerlo, en vooral de manier waarop, vraagt om een duidelijk antwoord zaterdag tegen Anderlecht. “Je kan slecht spelen, maar niet zó desastreus als ons zondag is overkomen”, maakt Jesper Daland alvast een verbale vuist.

Hij gaat er ontspannen bij zitten. Jesper Daland, de 22-jarige Noorse verdediger van Cercle Brugge, ligt er op gebrand zaterdag één en ander recht te zetten. De nederlaag in het Westelse Kuipje, na een wedstrijd waarin de Vereniging de bal niet één keer in het doelkader kreeg. En ook nog een heel klein beetje het verlies vorig seizoen op speeldag vier tegen Anderlecht, dat toen de drie punten meegriste uit Jan Breydel na een afgeweken poging van Zirkzee.

“We hebben toen na een moeizame start gewonnen tegen Club Brugge en in Anderlecht”, brengt de Noor in herinnering. “In een goeie dag konden we elke tegenstander aan. Helaas konden we die lijn in Westerlo niet doortrekken. Je kan slecht spelen, maar niet zó desastreus al ons zondag is overkomen. Gelukkig hadden we maandag vrijaf, dat was nodig om even te bekomen. Vanaf dinsdag heeft de coach ons op de gemaakte fouten gewezen en werd keihard gewerkt om ons eigen publiek zaterdag een klinkende revanche te kunnen aanbieden.”

Naar EK met Noorse U21

Daland miste het begin van de voorbereiding bij Cercle, omdat hij met de Noorse U21 drie kwalificatiematchen voor het EK speelde. Tegen Kroatië, Finland en Azerbeidzjan speelde hij telkens de hele wedstrijd. In de eerste partij, tegen Kroatië, scoorde hij een belangrijke gelijkmaker in de slotminuut.

“Met het hoofd, ja”, lacht hij. “Het leverde zelfs nog een zege op, en na onze derde zege hebben we ons voor het EK gekwalificeerd. Een betere aanloop naar het nieuwe seizoen kon ik me niet dromen. Ik kon met Cercle ook nog een maand verder proefstomen. Alles liep vlot, niets liet vermoeden dat we zo dramatisch zouden starten. Maar we mogen niet in die ontgoocheling blijven hangen. Ik heb trouwens nog een bijkomende motivatie om straks Anderlecht te verslaan. Mijn maatje Kristian Arnstad, met wie ik bij de Noorse U21 samen speel, zou te hard lachen als ze ons zouden kloppen.”

In zijn tweede seizoen bij de Vereniging wil Jesper Daland bevestigen. Hij kende een sterk eerste jaar in Brugge.

“In onze verdediging wil ik nog meer tot een leider uitgroeien”, formuleert hij zijn persoonlijke ambitie. “Er staat nu een andere keeper achter me, maar dat maakt geen verschil. Warleson heeft zijn waarde al bewezen, de nieuwe Pool (Majecki, red.) heeft ook veel kwaliteiten. En of het nu Popovic, Utkus, Miangue of nog anderen zijn die ik naast me heb, maakt ook niet uit. We hebben veel sterke jongens in onze defensie. Ik vind wel dat we met het aanwezige potentieel mogen ambiëren om hoger te eindigen dan vorig seizoen. Zelfs nadat er met Rabbi Matondo een topper is verdwenen. Hopelijk is Emilio Kehrer snel fit.”

Lees ook: meer voetbal Jupiler Pro League