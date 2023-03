Jesper Daland (Cercle Brugge) vrijdag tegen leider Genk: “Tonen dat we beter kunnen dan in Anderlecht”

Er was een heel sterke prestatie van doelman Warleson nodig om Cercle Brugge in het Lotto Park van een zware nederlaag te behoeden. De Braziliaan doet het als vervanger van titularis Majecki uitstekend, maar kon toch niet verhinderen dat Cercle puntenloos uit Brussel terugkeerde. “Ik doe gewoon altijd mijn uiterste best”, reageerde Warleson (voluit Warleson Steillon Lisboa Oliveira, voor de ploegmaats gewoon Paye) op de felicitaties na zijn sterk keeperswerk tegen Anderlecht. Ook Daland had gezien dat Cercle Brugge niet zijn beste prestatie neerzette. “Zonder Warleson hadden we er mogelijk zelfs vier of vijf in het mandje kunnen krijgen”, bevestigt de Noor. “Dat het in de slotfase nog 2-0 werd, kwam enkel omdat wij meer risico gingen nemen en er grotere ruimtes achterin vielen. Jammer dat Denkey die bal via de paal naast besloot, anders hadden wij op een diefje toch met een belangrijk punt aan de haal kunnen gaan.”

Zonder Denkey

De naam is gevallen: Denkey. De Togolese spits werd in de slotfase op Anderlecht van het veld gestuurd nadat hij (onvrijwillig) op het been van Jan Vertonghen ging staan. De schorsing van twee effectieve speeldagen wordt door Cercle betwist (en de definitieve uitspraak valt pas enkele uren voor de wedstrijd tegen Genk), maar coach Miron Muslic gaat er alvast van uit dat hij zijn puntspeler niet zal kunnen opstellen in de topper met Racing Genk.

“Dat is erg jammer, want Kevin is in ons systeem erg belangrijk”, weet ook Daland. “Maar ook zonder hem moeten we trachten tegen Racing Genk onze sterke thuisreputatie waar te maken. De komst van de leider is voor ons een bijzonder belangrijke afspraak. Als voetballer is het in dit soort wedstrijden dat je je wil tonen, en onze sterke prestaties tegen Union, Gent, Standard en Club Brugge leerden toch dat we tegen de echte topclubs altijd iets meer kunnen. Zeker voor ons eigen publiek. We zullen tonen dat we beter kunnen dan wat we in Anderlecht hebben gebracht.”