Jesper Daland bezorgt Cercle zege met fantastische goal: “Als verdediger droom je hier eigenlijk niet van, dit lukte me zelfs op training nog niet”

Cercle Brugge ging zo van de hel naar de hemel. Enkele minuten ervoor had het immers de 2-2 geslikt na een fenomenale kopbal van Lemajic. “We gingen van teleurstelling en woede naar euforie", aldus de Noor achteraf. “De bal kwam van de doelman en er wordt van ons altijd gevraagd om vooruit te verdedigen. Ik zag dat Cuypers zijn controle niet helemaal goed zat en dus kon ik ermee aan de haal. Ik had ook nog Yann Gboho die het veld op rechts breed hield. Daardoor moest de verdediger even twijfelen. Ik heb niet nagedacht en heb die bal zo hard mogelijk naar doel geknald, gelukkig ging hij tegen de touwen.” Het was een ongewoon mooie goal voor een centrale verdediger. “Ik denk dat je wel kon zien dat ik na het doelpunt helemaal niet wist wat te doen. Ik heb zoiets zelfs nog nooit op training kunnen doen. Het was nog maar mijn eerste doelpunt dit seizoen, maar het is toch een speciale. Of ik hiervan gedroomd heb? Als verdediger heb je niet die dromen waarin je in de laatste minuut de winning goal maakt. Misschien droom ik er nu wel wat vaker van (lacht).”

Dankzij de overwinning komt Cercle Brugge de top acht in. Tegen AA Gent haalde het in de competitie een perfect rapport. “Het is altijd heel nipt tegen AA Gent. Het is een leuk en sterk team om tegen te spelen. We hebben hen nu drie keer ontmoet dit seizoen. We pakten zes op zes in de competitie, dat is natuurlijk geweldig. Die top acht is zeker mogelijk voor dit team, maar we moeten nu ook niet denken dat het vanzelf zal gaan. De wedstrijden in deze competitie zijn altijd extreem nipt, dat hebben we ook in Oostende kunnen zien. We moeten vooral de focus houden en het nu goed doen tegen Standard en OHL, die in onze buurt staan in het klassement. Als we op niveau zijn, zijn we een ploeg die niet makkelijk te kloppen valt.”