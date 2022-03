Jérome Vandenberghe speelt laatste wedstrijden bij Kortrijk Spurs: “Het wordt te moeilijk voor mij”

Basketbal top division oneKortrijk Spurs won afgelopen weekend van LDP Donza en blijft door de overwinning virtueel mee aan de leiding in Top Division One. Met Kontich en Gent Hawks staan er deze week opnieuw twee wedstrijden op het programma. Jérome Vandenberghe blikt vooruit, ook naar zijn nieuwe ploeg van volgend seizoen.

Tegen Latem-De Pinte Donza won Kortrijk afgelopen weekend met 72-65. “De wedstrijd begon moeizaam, maar tegen de rust stonden we toch twintig punten voor”, vertelt Jérome Vandenberghe. “De tweede helft was van een minder goed niveau, waardoor het spannend bleef tot het einde. Uiteindelijk moesten we de wedstrijd al veel vroeger beslist hebben.”

Dinsdag om 21 uur volgt al een nieuw duel tegen Kontich Wolves. In het weekend is Gent Hawks de tegenstander. “Kontich is een sterke ploeg. Voor de beker konden we hen al kloppen, maar de competitie is nog altijd iets anders. We spelen vijf wedstrijden in zestien dagen tijd. Het belangrijkste is een goed evenwicht te vinden tussen trainen en wedstrijden spelen. De meeste spelers werken fulltime, die combinatie is niet zo simpel.”

In de stand telt Kortrijk vijf nederlagen, het minste van alle ploegen. “Ik heb al een paar keer gelezen dat we virtueel leider zijn. We kunnen die inhaalmatchen winnen, maar hoe meer je er speelt, hoe meer groter ook de kans op verlies. Rustig blijven en gewoon enkel naar de volgende match kijken is de boodschap. De reeks is zoals verwacht: sterk en iedereen kan tegen elkaar winnen en verliezen. Soms heeft het gewoon met wat pech of blessures te maken.”

Transfer

Volgend seizoen trekt Vandenberghe naar eersteprovincialer Wevelgem. “Ik speel nu vijf seizoenen in Kortrijk, met drie promoties en twee titels. Het waren dan ook heel leuke jaren. De club wil naar een hoger niveau, dus moet er meer getraind worden. Voor mij is dat moeilijk en ik word in augustus ook nog eens vader. Wevelgem kwam op het juiste moment. Het is voor mij de club waar ik dertien jaar speelde en op mijn zestiende debuteerde in tweede klasse. Het klinkt als thuiskomen voor mij. Het is wel met ambitie om zoveel mogelijk te winnen in een interessante reeks. Veel ploegen hebben spelers die hoger gespeeld hebben, iets om naar uit te kijken dus.”

