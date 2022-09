Jérôme Mézine (KSV Oudenaarde) begint seizoen met drie goals: “Met deze kern hebben we meer mogelijkheden dan vorig seizoen”

voetbal tweede nationale AMet drie goals gaf Jérôme Mézine, alsof dat nog moet, in de thuismatch tegen KM Torhout zijn visitekaartje af. Toch werd het in de slotfase nog spannend (5-3). Over die drie tegengoals zal KSVO-trainer Stefan Leleu nog wel iets zeggen.

In januari van dit jaar haalde KSV Oudenaarde Mézine terug. De Fransman, die in Moeskroen kwam wonen, werd deze zomer 38. Hij nam Brecht Laleman - Mézine speelde zowel in Deinze als bij Mandel United samen met de doelman – zaterdagavond drie keer te grazen. Net voor de rust scoorde hij twee keer, even voor het uur verzilverde hij een strafschop. Oog in oog met een keeper staan die je goed kent, is niet evident.

“Brecht koos bij die penalty geen hoek, hij bleef gewoon staan”, aldus Mézine die de bal hard en precies links van Laleman plaatste. “Voor alle zekerheid liet ik de tweede elfmeter aan Lorenzo Heirwegh. Wie de goals maakt is alles behalve belangrijk. Winnen is het voornaamste. Vandaag maakte ik het verschil, dat kan volgende zondag bij Erpe-Mere United iemand anders zijn. In vergelijking met vorig seizoen hebben we met deze kern wat meer mogelijkheden.”

Mulliez zestiende man

Tegen Torhout viel onder meer Nicolas Mulliez als zestiende man naast de wedstrijdkern. Aanvoerder Jesse Martens – Lorenzo Heirwegh droeg de aanvoerdersband – keek geblesseerd toe. Mathias Vercauteren, vorig seizoen op de linkerkant vaste waarde, begon als bankzitter. Vladi Van De Wiel werd in de basis verwacht, maar door zijn polyvalentie begon hij de eerste partij van het nieuwe seizoen als invaller. Mézine, die tijdens de voorbereiding niet het gewenste niveau haalde, kreeg van Leleu wel een basisplaats. Met de 21-jarige Casper De Buysscher kan hij in tweede nationale tot een gevreesd aanvalsduo uitgroeien.

“Casper is jong, een hele goeie voetballer, niet hetzelfde profiel als ik, maar technisch sterk”, bewierookte Mézine z’n spitsbroeder. “Hij is voortdurend in beweging. Ik loop niet meer zo veel als toen ik 21 jaar was. We hebben een goeie ploeg. Op training is er veel goesting, veel kwaliteit ook. We hebben voldoende kwaliteiten om een mooie plaats in het klassement te veroveren. Maar om een ambitie te formuleren is het nog wat te vroeg.”

