Jerome Kroonen koos voor Patro en werd er voltijds prof: “Ik steek de ambitie niet weg en wil met Eisden naar 1B”

Jerome Kroonen ruilde in het tussenseizoen Eendracht Termien in voor Patro Eisden. Het was geen stap in het onbekende. Integendeel. Voor de linkerflankverdediger was het een bewuste keuze. Wilde hij ooit nog hogerop spelen, was dit een unieke kans. “Ik ben 25 jaar en en heb nog veel ambitie. Bij Patro kreeg in de kans om profspeler te worden”, zegt Kroonen.

Eendracht Termien zag Kroonen niet graag vertrekken. De linkerwing was een sterkhouder binnen de ploeg en met de viering van het vijftigjaar bestaan van de club in het vooruitzicht, kon Termien hem best gebruiken. “Patro Eisden toonde belangstelling en wou me absoluut inlijven”, blikt Jerome Kroonen nog even terug. “Zo’n kans mocht ik niet laten ontglippen. Ik ben pas 25 jaar en zit vol nog vol ambitie. Om die stap hogerop te zetten, was het nu of nooit. Ik heb dan ook bewust voor die overstap naar Patro Eisden gekozen. In plaats van nog een jaartje in derde afdeling B te toeven, speel ik nu in eerste nationale. Ik ben bij Patro voltijds prof en kan me volledig op het voetbal storten. Dit in tegenstelling tot Termien, waar ik overdag nog werkte.”

Profstatus

Bij Patro ligt de lat hoog. De Eisdene club wil zo snel mogelijk naar 1B en mikt op promotie. Je hebt er je draai snel gevonden. “Ik hoorde constant bij de selectie en sinds kort kreeg ik twee basisplaatsen. Dat voelt goed aan. Ik werk dan ook hard en wil steeds klaar staan als de trainer of de club me nodig hebben. Of ik het profleven ondertussen gewend ben? De aanpak bij Patro is bijzonder professioneel. We worden ‘s morgens op de club verwacht en de begeleiding is er op alle vlakken op en top. Meermaals per week trainen we zowel voor -als namiddag. De resultaten zijn prima. We draaien meer in de top drie en dit zou op het einde van de competitie goed zijn voor promotie. We zijn goed bezig, maar we zijn nog niet halfweg. De competitie duurt nog lang”, weet Kroonen.

Kloof met concurrenten uitdiepen

Ondertussen waren het met de bekerwedstrijd tegen Brugge incluis, drukke weken voor Patro. “Dat jullie vorige weekend in Charleroi een driepunter mee graaiden, bewijst dat jullie geconcentreerd bezig zijn. “Door het puntenverlies van sommige naaste concurrenten deden we nog beste zaken in de klassering”, vult Kroonen aan. “Met slechts één puntje achterstand op leider Luik en vier punten voorsprong op het vierde geklasseerde Thes, groeit er stilaan een kloof. Deze vormcurve moeten we trachten aan te houden. Zaterdag treffen we Jong AA Gent. Deze beloftenploeg is niet te onderschatten. Van alle Leagueploegen die in onze reeks met hun B-ploeg aantreden, staan zij het hoogst in de rangschikking. Ze wonnen tot hiertoe zeven wedstrijden. Mits een zege zouden we de kloof nog verder kunnen uitdiepen”, klinkt Kroonen optimistisch.