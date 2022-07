Jérôme Baugnies blijft plezier vindt in de wielersport: “Job als bakker kan perfect gecombineerd worden”

Maandag stond Jérôme Baugnies aan de start in Sint-Maria-Lierde. Als vanouds probeerde hij vanaf het begin mee de koers te maken. Het leverde hem een vijfde plaats op. De betrokkene is tevreden met de gang van zaken. “Mensen denken dat ik wat later in het seizoen op gang kwam, maar begin april werd ik al tweede in Ottergem. Die dag was Lars Van Coppenolle me net iets te snel af. Dat scenario herhaalde zich een maand later in Sinaai. Opnieuw bleef Van Coppenolle me de baas. Uiteindelijk werd ik dit seizoen al vier keer tweede. In Koolskamp slaagde ik er dan toch in om de zegebloemen mee naar huis te nemen. De uitslagen zijn normaal gezien vrij regelmatig.”

Langere afstand

Wordt Jérôme Baugnies als ex-prof nog altijd anders bekeken in het peloton? “Toch wel een beetje. Ik heb soms het gevoel dat de renners met meer overwinningen op de teller dit seizoen meer vrijheid krijgen. Mij laten ze niet zo gemakkelijk rijden. Het is wat het is. Ik merk wel dat de afstand in mijn voordeel is. Hoe meer kilometers er zijn, hoe beter mijn kansen zijn. Dat merkte ik recent nog in de Ronde van Luik. Daar won ploegmaat Mauro Verwilt de eerste etappe. Meteen gingen we met de ploeg zijn gele trui verdedigen. Hoewel ik in die eerste etappe zelf dertiende werd, heb ik me toen opgeofferd en in dienst van Mauro gereden.”

Bakker Jérôme

Vermits Jérôme Baugnies het profbestaan vaarwel heeft gezegd, moet er brood op de plank komen. Letterlijk. Bakt Baugnies nu zelf de rijsttaartjes die hij vroeger als renner opat? “Ik ben niet echt een liefhebber van rijsttaartjes (lacht), maar het klopt dat ik aan de slag ben gegaan als bakker bij een zelfstandige bakker in Okegem. Dat bevalt me prima. De dagtaak vat al om vijf uur ’s morgens aan, maar dat laat me toe om in de namiddag te trainen of te koersen. Mijn job als bakker kan dus perfect gecombineerd worden. Ik kan trouwens meegeven dat ik donderdag in de interclub in Reningelst start. In het weekend reis ik dan twee keer (zaterdag en maandag, red.) naar Bambrugge af.”