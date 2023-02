Jérôme Baugnies begint aan derde campagne bij Charlies Chocolate-Metalced: “Nooit te oud om te leren, ik heb geschaafd aan mijn trainingen”

In 2021 was Jérôme Baugnies het voornaamste speerpunt bij Charlies Chocolate-Metalced. Vorig jaar groeide het team met de komst van Guillaume Seye. Nu heeft de ploeg een vijftal potentiële afwerkers. “Deze ploeg is duidelijk sterker geworden. Mauro Verwilt vertrok weliswaar naar Tarteletto-Isorex, maar met Maarten Verheyen, Matthew Van Schoor en David Desmecht hebben we er enkele sterke renners bijgekregen. Zij moeten ‘trekkers’ worden waar de anderen naar opkijken. Als ploeg moeten we dit seizoen zeker kunnen scoren.”

Ander accent

Van een dertiger met veel ervaring zou men verwachten dat hij op routine zijn voorbereiding afwerkt. Dat blijkt toch niet helemaal het geval te zijn bij Jérôme Baugnies. “Men is nooit te oud om te leren, ik heb geschaafd aan mijn trainingen. Ik ben deze winter in ons land gebleven. Gezien het zachte weer viel dat goed mee. Toen ik nog prof was, waren die trainingen uiteraard langer. De laatste twee jaar heb ik eenzelfde stramien ontwikkeld en werk ik aan details. Vorig seizoen merkte ik dat ik in het begin minder explosief was. Nadien kwam dat wel goed en won ik zeven koersen. Daar was het provinciaal kampioenschap bij. Die eerste overwinning kwam er echter pas in juni. In april werd ik wel al twee keer tweede achter Lars Van Coppenolle (Ottergem en Sinaai, red.). In 2023 zou ik graag wat vroeger op het hoogste podium staan. Daarom heb ik de laatste weken meer aan mijn explosiviteit gewerkt. Daardoor heb ik het gevoel dat ik al verder sta dan twaalf maanden geleden.”

Doelen

Met welk doel begint Jérôme Baugnies aan de nieuwe campagne? “Specifieke doelstellingen heb ik niet voor ogen. Ik start zondag in Gent-Staden en een week later volgt de Zuidkempense Pijl in Mol. In grote lijnen kan ik hetzelfde programma afwerken als vorig jaar. Nogal wat mooie koersen zijn dit jaar 1.2 geworden. Ik denk aan Geraardsbergen, Halle of de GP Cerami. Dat lijken me wel mooie wedstrijden om iets te proberen.”

Lees ook: meer wielrennen