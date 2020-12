Jeroen Vanneste werkt hard aan terugkeer in het internationale circuit: “Ik heb de moed nooit opgegeven”

“De voorbije jaren zat ik inderdaad vaak in het sukkelstraatje”, weet Jeroen Vanneste. “Ook dit jaar had ik andermaal last van de elleboog. Dat is zowat mijn tere plek. In het verleden werd ik al geholpen door specialisten in Nederland en Duitsland. Die vele tegenslagen hebben me echter gesterkt, want nooit heb ik de moed opgegeven om aan mijn terugkeer te werken. Nu ben ik al een tijdje fit en sedert een tweetal maanden kan ik opnieuw volop trainen.”

Studies initiator

Vanneste is al van jongs af aan één van onze nationale talenten. Een echte doorbraak kwam er nog niet en ook de coronapandemie zette een rem op zijn terugkeer. “Ik had nog het geluk dat een groot gedeelte van die eerste lockdown volop in mijn revalidatieperiode viel”, gaat Vanneste voort. “Ik heb die tijd zinvol opgevuld. Deze zomer slaagde ik in mijn cursus van initiator. Nu ben ik aan mijn laatste examens van initiator B toe en ben ik ook al begonnen aan mijn opleiding van Trainer B. Tennis is en zal altijd mijn passie blijven omdat ik uiteraard graag later in het tenniswereldje actief wil blijven.”

Mikken op kwalificaties Grand Slams

“Uiteraard kijk ik vol verwachtingen uit naar 2021", gaat Vanneste voort. “Ik hunker om opnieuw internationale toernooien af te werken. Het is nog wachten op een definitieve kalender en de verdere corona-ontwikkelingen. Telkens dat vliegtuig moeten nemen, is ook niet zonder risico en ik wil in geen geval mijn comeback onnodig in gevaar brengen.”

“Momenteel sta ik rond plaats 350-360 op de ATP-ranking. Mijn ‘protected ranking’ is 333 en daarmee kan ik in een tiental toernooien aan de slag. Wellicht worden het eerst enkele Futurestoernooien en kan ik snel overschakelen op de Challengers. Mijn hoogste ranking ooit was 314 en graag zou ik nu toch de kaap van 240-200 bereiken, want met een dergelijke ranking is het mogelijk om aan de kwalificaties van de Grand Slamtoernooien deel te nemen”, besluit Vanneste. “Dat is in elk geval één van mijn voornaamste objectieven.”