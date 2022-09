Jeroen Vandenbussche (SK Westrozebeke): “Goede en deugddoende competitiestart”

De 36-jarige Jeroen Vandenbussche is al een zestal jaar de vaste linksachter van het team. “De ploeg van vorig seizoen werd grotendeels behouden”, stelt de in Arhus Roeselare werkende Jeroen Vandenbussche. “Enkele nieuwkomers kwamen onze rangen versterken en dat bleef niet onopgemerkt. Vorig seizoen nam Christ Vandevijvere, mijn schoonbroer, de trainerstaak op een elftal wedstrijden van het einde over en toen merkten we al dat we als ploeg de nodige progressie boekten. Christ kent de club heel goed want hij kende hier al twee verschillende passages. Het was dan ook de bedoeling om die positieve trend dit seizoen verder te zetten en tot op heden is ons dat goed gelukt. We halen een goed niveau, hebben een negen op twaalf bij elkaar gevoetbald en beschikken over een ruime en vooral toffe kern. Voetbal is immers meer dan louter die negentig minuten voetbal op zondag. De sfeer is super goed en dat maakt het voor iedereen des te aangenamer.”

Goede mix

“Vorig seizoen hadden we een wat krappe kern en door corona en blessures kwamen we soms wel eens in ademnood qua valabele manschappen. Dit jaar hebben we ook enkele spelers met kleinere blessures maar door een grotere kern kunnen we nu beter die afwezigheden opvangen. Met negen op twaalf hebben we onze start zeker niet gemist. Uiteraard willen we zo lang mogelijk die mooie positie in de hoogste regionen van het klassement behouden zodat de match van komend weekend op Zonnebeke wel belangrijk wordt. Het is een zespuntenduel bovenin maar toch kunnen we elke wedstrijd zonder druk aanpakken. Niets moet, alles mag. Persoonlijk hoop ik dat we dit seizoen de kampioen van de rechterkolom worden maar alles wat meer is, nemen we er graag bij. Met mijn 36 lentes heb ik al veel watertjes doorzwommen maar conditioneel voel ik me nog honderd procent en dat is dan ook de drijfveer om nog eventjes met het voetbal door te gaan.”