Jeroen Van Den Driessche en Berchem Sport willen tweede derbynederlaag op rij vermijden: “Zegereeks van City Pirates stoppen”

“Want we hadden vorige week best wat beter geconcentreerd kunnen zijn”, geeft de Berchemse kapitein toe. “Het eerste kwartier was niet slecht, maar na de 0-1 viel alles in elkaar. We wisten dat Cappellen een efficiënte ploeg heeft en zij straften onze foutjes dan ook dankbaar en genadeloos af. In ruim twintig minuten gaven we de hele wedstrijd uit handen. Dan spreekt het voor zich dat we de rust in gingen met een rotgevoel. Maar ondanks de moeilijke situatie besloten we toch om er na rust nog het beste van te maken. De fans verdienden een reactie. Die kwam er ook vond ik, maar jammer genoeg viel dat verdiende doelpuntje niet.”

Les

“Welke de belangrijkste les was? Dat we iets volwassener moeten voetballen en die fatale foutjes uit ons spel moeten laten. De coach haalde nog andere werkpunten aan en daar moeten we dan ook extra aandacht aan besteden. Te beginnen dit weekend op het veld van City Pirates. Een hele leuke derby, maar dan vooral als je hem wint. (lacht) En dat is ons vorig seizoen geen enkele keer gelukt. Met die reeks willen we dan ook graag komaf maken. Beide ploegen gaan op zoek naar een zes op negen, want daarmee kan je relatief tevreden zijn over de competitiestart. Lukt dat niet, dan blijf je met drie punten uit drie wedstrijden achter en brengen de daaropvolgende wedstrijden toch weer wat extra spanning met zich mee.”

Duel in duel

En dan is er nog het rechtstreekse duel tussen Van Den Driessche en ex-ploegmaat Bas Saillart die deze zomer de overstap maakte van Berchem naar Merksem. Een duel in het duel? “Bas en ik konden het altijd goed met elkaar vinden als ploegmaats”, besluit de verdediger. “Zijn zwakke punten? Hij kan vooral altijd iets forceren dus ik ga hem niet extra op scherp zetten door daar uitspraken over te doen. (lacht) Het wordt vooral een leuke derby waar we als ploeg hopelijk met een goed resultaat van terugkomen.”