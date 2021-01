Jeroen Van De Gehuchte: “Veilig en fair staat voorop bij eventuele herstart minivoetbalcompetitie”

“Profvoetbal is een economische activiteit en de regelgeving daaromtrent is heel anders dan die in het minivoetbal en in het Futsal waar je niet met profspelers te doen hebt. Wij hebben er dus alle begrip voor dat een heropstart nog niet voor morgen is. Indoorsporten zullen trouwens pas in een latere fase groen licht krijgen dan outdoorsporten. Begin december was het nog de bedoeling om in het weekend van 22 januari het startschot te geven voor het verder zetten van de competitie, maar duidelijk is dat dit niet haalbaar is en er in het meest optimistische scenario pas begin februari minivoetbal kan gespeeld worden. Maar ik vermoed dat ook dit wishful thinking is. De maatregelen binnen de sportsector gelden vanaf U14 en ouder. Dit betekent dat de competities voor U11 en U13 normaal gezien wel kunnen opstarten op 7 februari. Ook de initiatiewedstrijden voor de recent gelanceerde categorie U9 blijven doorgaan.”