Jeroen Oprins en Mathias Blondeel brons tijdens de Masterfinales beachvolleybal: “De honger was groot”

“We spelen nu ongeveer tien jaar samen”, vult Jeroen Oprins aan. “We mogen dus wel stellen dat we ondertussen wel wat automatismen hebben opgebouwd. Voor velen is deze prachtige eindrangschikking de ‘surprise’ van de dag. We hebben wel wat ervaring met finalewedstrijden, want we eindigden reeds verschillende keren op het podium tijdens de Masterfinales. In Knokke hebben we ooit eens brons veroverd, maar dat is al lang geleden. Tijdens onze vijf deelnames bij de pro-reeks tijdens deze zomer konden we toch drie keer een derde plaats veroveren en eindigden we twee keer als tweede. Maar met deze wonderbaarlijke bronzen plak realiseerden we toch een kleine stunt. Dat is is toch wel iets extra. De honger was groot.”