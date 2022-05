Jeroen Michiels en VK Linden strijden met Torpedo Hasselt voor een finaleplaats: “We gaan ons hoofd er nog eens voorleggen”

“Een thuismatch is altijd leuk”, klinkt het bij Jeroen Michiels. “Ik heb zelf nog een tijdje in Limburg gevoetbald, maar ik ken Torpedo Hasselt niet als tegenstander. Naar verluidt is het een jonge, gemotiveerde ploeg, terwijl wij toch wel wat ervaring in huis hebben. VK Linden had in het verleden blijkbaar de reputatie van een knokkersploeg te zijn, maar daar is intussen verandering in gekomen. We spelen nog altijd met de nodige inzet, maar we proberen telkens toch ook mooi voetbal op de mat te brengen. Limburgse teams willen doorgaans ook graag meevoetballen, dus het zou voor de toeschouwers wel eens een mooie wedstrijd kunnen worden.”

Geslaagd seizoen

Jeroen Michiels (27) speelde destijds met Berchem Sport en Tempo Overijse nog in tweede nationale en zou een terugkeer naar het nationale voetbal wel zien zitten. De ambities van VK Linden blijven voorlopig nochtans bescheiden.

“We hebben er sowieso al een geslaagd seizoen opzitten”, meent de centrale verdediger. “Alles wat we nu nog kunnen pakken, is extra meegenomen. De sfeer is prima en er schuilt een gezonde winnaarsmentaliteit in onze groep. Niemand stapt het veld op met de intentie om een match te verliezen, dus we gaan ook zondag weer ons hoofd voor elke bal leggen. Als we winnen, krijgen we volgende week een unieke kans om de kers op de taart te zetten. Lukt het niet, kunnen we toch nog altijd met een goed gevoel terugblikken. Dat is het leuke eraan. Er is hoegenaamd geen druk, dus we kunnen vrijuit voetballen.”