Jeroen Meeuwis valt geblesseerd uit, maar ziet leider Hoogstraten wel aanknopen met zege: “Weer een stap dichter bij het beoogde doel”

Het duel tussen de nummers acht en één uit het klassement leverde, zeker voor de rust, een aangenaam kijkstuk op. “De eerste helft verliep bijzonder open”, vertelt Meeuwis. “In plaats van de bus te parkeren wilde City Pirates duidelijk meevoetballen, waardoor het spel goed op en neer ging. Het doelpunt kon dus aan beide kanten vallen, maar gelukkig voor ons maakte de thuisploeg iets voorbij het halfuur een foutje en daar konden wij van profiteren om de score te openen.”

De tweede helft had heel wat minder om het lijf. “Na de snelle 0-2 hebben we de match rustig uitgespeeld zonder nog al te veel weg te geven. Het was dus absoluut een terechte zege tegen toch een niet onderschatten City Pirates, dat voor dit weekend drie keer op rij had gewonnen”, weet Meeuwis. “Anderzijds waren wij er na onze toch wel ontgoochelende 1 op 6 op gebrand om aan te knopen met een zege. We zijn het dit seizoen tenslotte niet gewend om veel punten te laten liggen.”(lacht)

Ook eerste achtervolger Lyra-Lierse liet zich zondag niet verrassen in Diegem, waardoor de Hoogstraatse voorsprong in het klassement 7 punten blijft. “We staan na dit weekend weer een stap dichter bij het beoogde doel. En zeker nu de club beslist heeft om toch een licentieaanvraag in te dienen gaan we ook vol voor die titel. Als sportman wil je per slot van rekening zo hoog mogelijk spelen. Bovendien is het leuk om eens tegen andere en ongetwijfeld ook betere ploegen te voetballen. Natuurlijk zal het een pak lastiger worden dan dit seizoen, maar anderzijds hebben we niet voor niks zowel de beste aanval als de beste verdediging van de reeks.”

Geen breuk

Meeuwis liep zaterdagavond wel een enkelblessure op. “Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik tijdens een match geblesseerd uitval. Al ga ik ervan uit dat het wel zal meevallen. Mijn enkel was zondag wel enorm dik en blauw, waardoor ik naar het ziekenhuis ben gereden, maar uit de scans bleek dat er niets gebroken is. Wat er dan wel juist aan de hand is moet de komende dagen blijken als de zwelling wat is afgenomen, maar ik denk niet dat mijn seizoen voorbij is”, besluit Meeuwis.

