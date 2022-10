Jeroen Meeuwis redt in extremis punt voor Hoogstraten: “We zijn er altijd in blijven geloven”

voetbal eerste nationaleHet scheelde geen haar of Hoogstraten stond na dit weekend laatst. Zo leken de Rooikens zaterdag tegen hekkensluiter Rupel Boom opnieuw met lege handen achter te blijven, maar Jeroen Meeuwis voorkwam met een late penaltytreffer een zesde nederlaag in zeven matchen.

De Rooikens hadden in de eerste helft nochtans duidelijk het betere van het spel. “We hadden voor rust de match volledig onder controle”, vertelt Meeuwis. “Het enige wat ontbrak was een doelpuntje en dat brak ons na de pauze zuur op. Rupel Boom nam niet alleen het commando over. Zij vonden ook wél de weg naar doel.”

Eerste keer achterstand opgehaald

Dat lukte Meeuwis in extremis ook. “Hoewel het pas de eerste keer was dit seizoen dat we erin slagen om een achterstand op te halen, zijn we er wel altijd in blijven geloven. Vooral op mentaal vlak was die late gelijkmaker dus een enorme opsteker. Bovendien hadden we anders helemaal laatst gedaan. Daarom was het allerbelangrijkste misschien nog wel om niet te verliezen. Anderzijds schieten we natuurlijk weinig op met dit punt. Al ligt dat ook voor een deel aan onszelf. Onze tweede helft was bijvoorbeeld niet genoeg om aanspraak te kunnen maken op de zege. Daarvoor kwamen we niet scherp genoeg uit de kleedkamer na de koffie.”

Meeuwis trapte zaterdag zijn tweede penaltytreffer in evenveel weken feilloos tegen de netten. “De omstandigheden waren wel totaal anders. Terwijl vorige week het kalf eigenlijk al verdronken was, zat er nu toch wel wat druk op. Bovendien zat ik naar mijn gevoel niet echt goed in de match, maar omdat ik tegen Charleroi al gescoord had vanop de stip, heb ik ook dit keer mijn verantwoordelijkheid genomen.”

Nog geen seconde spijt van stap hogerop

Voor Hoogstraten was het afgelopen weekend pas het allereerste punt buitenshuis. “Ik moet toegeven dat ik wel wat geschrokken ben van het bijzonder hoge niveau in de reeks. Anderzijds heb ik nog geen moment spijt gehad van de stap hogerop. Het is een superleuke uitdaging waar je als speler alleen maar beter van wordt. Daarnaast vind ik dat we het achterin nog niet eens zo slecht doen. We geven bijvoorbeeld weinig weg. Ook dit weekend weer. Daarom blijf ik er absoluut in geloven. Zeker omdat de groep heel goed aan elkaar hangt. Vroeg of laat moet dat gewoon renderen.”

