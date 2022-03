Jeroen Goor en Olympia Wijgmaal blijven eerste zege van het kalenderjaar najagen: “Erin geloven dat het tegen topploeg Aalst kan lukken”

Door ook de zespuntenmatch tegen hekkensluiter Houtvenne te verliezen staat het water Olympia Wijgmaal steeds meer aan de lippen. Er is maar één manier om toch nog zicht op een barrageplaats en wie weet zelfs het behoud in tweede te houden en dat is zo snel mogelijk met die driepunter aanknopen.

Misschien lukt dat laatste wel makkelijker tegen een echte topploeg zoals ook Eendracht Aalst er eentje is. “Tja, we slagen er alleszins niet in om de matchen te winnen die we moeten winnen, zoals vorig weekend nog in Houtvenne”, weet Jeroen Goor. “Die 1-0-nederlaag was toch weer een serieuze domper en niet alleen omdat we tegen de rode lantaarn speelden. Daar kwam nog eens bij dat we 75 minuten tegen tien man speelden, al maakt dat er niet altijd makkelijker op. Want dan gaat zo’n tegenstander nog net iets meer in blok spelen en dat zorgt ervoor dat je na verloop van tijd iets te veel gaat forceren om de volle buit te pakken. Vooral die afgekeurde goal na een vrije trap was het kantelmoment, waarna het doelpunt dan nog aan de overkant viel.”

Geloof behouden

En dus moeten ze bij Wijgmaal nog maar eens herbronnen, in de wetenschap dat komende zondag het nummer drie Aalst wacht in eigen huis. “Of we er niet stilaan moedeloos van worden? Nee, want dan ben je bij voorbaat verloren”, beseft de verdediger. “We moeten gewoon blijven geloven in dat behoud of minstens die barrageplaats. Maar dan mag die overwinning wel niet te lang meer uitblijven. In Aalst pakten we nog een punt en hielden we de nul, dus misschien is er op ons eigen kleine veld zondag ook wel iets mogelijk. We zullen het allemaal samen als groep moeten doen en vooral zo efficiënt mogelijk met onze kansen omspringen.”

Paal-Tervant

Ook Jeroen Goor is aan zijn laatste seizoen bezig in Wijgmaal en gaat hierna op een lager niveau voetballen. “Ik ben nu nog mijn studies TEW aan het afronden, maar begin na de zomer dus aan een nieuw leven”, aldus de Limburger. “Niet dat ik meteen wegtrek uit Leuven, want ik blijf hier samenwonen met mijn vriendin. Maar ik ga wel in tweede provincale bij Paal-Tervant aan de slag waar ik oorspronkelijk vandaan kom en nog heel veel mensen ken. Het feit dat ze toch vrij ambitieus zijn, is alleen maar mooi meegenomen. Dat gezegd zijnde heb ik vier jaar lang de leukste tijd gehad in Wijgmaal en die wil ik graag op de best mogelijke manier afronden.”