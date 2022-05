Jeroen De Vroe en SK Wavria overtuigen in eindronde en promoveren naar tweede provinciale: “Ons niveau overstegen”

SK Wavria had zondag aan een 2-2 gelijkspel genoeg om de promotie naar tweede provinciale af te dwingen ten koste van Molenzonen-Hallaar. Na de 1-3 uitzege van donderdag leek het nog even spannend te zullen worden bij een 1-2 achterstand, maar Dieter Van Den Brande schonk zijn ploeg zekerheid. Een knap resultaat van Wavria dat in de terugronde alleen van kampioen Punt-Larum verloor op de slotspeeldag en daarna de draad gewoon weer opnam in de eindronde.

“We begonnen aan de eindronde met vertrouwen”, zegt kapitein Jeroen De Vroe. “Na een wisselvallige heenronde zetten we na Nieuwjaar een knappe reeks neer en daar deed die nederlaag tegen Punt-Larum geen afbreuk meer aan. We mochten als vijfde de eindronde in en we besloten gewoon onze kans te gaan. Uit bij Schriek in de vorige ronde hebben we op een bepaald moment serieus afgezien, maar als je dan alsnog een 3-1 voorsprong uit de heenmatch kan verdedigen met 0-0, bewijst dat ook wel onze kwaliteiten.”

Dominantie

“Dat onderstreepten we vervolgens in het tweeluik tegen Molenzonen-Hallaar. In die twee wedstrijden dwongen we het helemaal zelf af. Donderdag konden we ons overwicht verzilveren met een overwinning, maar vandaag (zondag red.) lukte dat net niet. We domineerden negentig minuten lang, maar na een afgeweken bal en een corner die in niemandsland belande en in doel werd verlengd, stond het plots 1-2. Of we vreesden voor een doemscenario? Sommige jongens werden nerveuzer, maar gelukkig hield de meerderheid het hoofd koel. Ik moet zeggen dat we ons niveau in deze eindronde overstegen. Dit feestje is oververdiend.”

Derby’s

“Wat we volgend seizoen van Wavria mogen verwachten? Een sober jaar met een plaats in de middenmoot is ons doel. We gaan er van uit dat ons voetbal beter tot zijn recht zal komen in tweede provinciale en dat we daarmee dan ook de nodige resultaten zullen behalen. Maar het is vooral uitkijken naar de derby’s. Hopelijk worden we dus in de reeks ondergebracht met tegenstanders in de nabije regio. Maar dat zijn zorgen voor later. Nu gaan we eerst genieten van dit resultaat. Ik vermoed dat het laat zal worden.” (lacht)