Jeroen De Beule (Sezoens Bocholt): “We verstevigen onze leidersplaats na een knappe overwinning in de thuistopper tegen naaste achtervolger Lions”

handbal bene-leagueIn een nokvolle Damburg hebben leider Sezoens Bocholt en naaste achtervolger Lions een schitterende pot handbal in de BENE-League geserveerd. De ijzersterke Damburgers wonnen verdiend met 34-30 en verstevigen hun leidersplaats. Sporting Pelt won van Hubo Handbal en wipt over de Lions naar de tweede plaats.

“Een topper waar het talrijke publiek heeft van genoten”, stak sterkhouder Jeroen De Beule van wal. “We konden snel een kloof uitbouwen en waren heer en meester in de eerste helft. Na de rust vochten de Lions terug en konden ze knagen aan de achterstand. Toen ze twee doelpunten waren verwijderd van de gelijkmaker schakelden wij een versnelling hoger. Zowel in defense als op aanvallend vlak toonden we ons de betere ploeg. Het werd dan ook een verdiende zege en een opsteker voor de komende zware wedstrijden.”

Andere aanpak Luc Boiten

“Het is mijn tweede seizoen in Bocholt, maar er is duidelijk een verschil van aanpak door de nieuwe coach Luc Boiten”, stelt international De Beule vast. “Onder het tijdperk Bart Lenders werden de prijzen aan de lopende band binnengehaald. Bart Lenders was een coach die graag de touwtjes in handen nam en dat was een succesvolle formule. De overgang naar Luc Boiten was in de beginfase niet gemakkelijk. Uiteraard heeft elke coach zijn eigen accenten, maar het belangrijkste is zijn andere aanpak. We krijgen meer vrijheid van de nieuwe T1 en verantwoordelijkheid. Het is vaak aan de groep om tijdens de wedstrijden mee te zoeken naar oplossingen of veranderingen. Niet gemakkelijk voor sommige jongens, maar iedereen begint beter zijn draai te vinden.”

“Sezoens Bocholt is een topclub met een fantastische, maar terecht ook kritische aanhang”, vervolgt De Beule uit Zonhoven. “In Bocholt is winnen alleen niet voldoende, maar de manier waarop vinden de supporters belangrijk. De resultaten zijn uitstekend, want we verloren nog maar één wedstrijd. Dat was dan wel tegen buur en rivaal Sporting Pelt en lag dus gevoelig bij de aanhang. De laatste weken stijgt ons spelniveau. Tegen de Lions konden we rekenen op een enorme steun van de supporters en dan kan je automatisch een tandje bijzetten.”

“Alleen jammer dat Mattias van Criekinge is uitgevallen. In de bekerwedstrijd tegen Eupen liep hij een zware knieblessure op. Zijn seizoen zit er helaas op. De nieuwe jongens in ons team brengen een meerwaarde. We zijn nog aan het groeien, maar het is vooral belangrijk om dit niveau trachten aan te houden de komende weken voor de WK-break.”

Kras Volendam

“Te beginnen met de komende thuiswedstrijd tegen Kras Volendam. Die jongens zijn de laatste weken sterk op dreef en we zullen op onze hoede moeten zijn. Indien we echter op dit elan verder spelen, dan moeten die punten in Bocholt blijven”, besluit de ervaren 31-jarige De Beule.

