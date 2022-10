Jeroen De Beule ontgoocheld: “Red Wolves verliezen nipt met 25-24 in Nederland”

In Nederland stond de eerste kwalificatiewedstrijd in aanloop van het EK 2024 op het menu voor de Red Wolves. De Belgen en Nederlanders zitten samen met Kroatië en Griekenland in de poule. Het werd een nipte 25-24 nederlaag in de Maaspoort van Den Bosch. In de slotminuut zorgde de Nederlandse topschutter Kay Smits voor het dodelijk schot. Zondag nemen de Belgen het in de vertrouwde Alverberg in Hasselt het op tegen Kroatië.

Het was al van maart en de historische WK-kwalificatie geleden dat de Red Wolves nog eens bij elkaar kwamen om een wedstrijd voor te bereiden. Voor de interland in Nederland gaf bondscoach Sylla aan dat de kansen in de derby 50% waren. Dat bleek achteraf de waarheid, want de buren waren elkaar waard. Toch schoot Oranje het best uit de startblokken en waren de Belgen op achtervolgen aangewezen. Bij de rust (12-9) bleef alles mogelijk. De Red Wolves bleven knokken en onze noorderburen kregen het moeilijk in de slotfase. De Limburgse inbreng was groot. Een uitmuntend duo Jeroen De Beule en Serge Spooren. Op drie minuten van het einde bracht penaltyspecialist Arber Qerimi van Hubo Handbal de Wolves langzij (23-23). Het bleef spannend tot de laatste seconden. Uitblinker Kay Smits bezegelde het lot van de Belgen.

Ontgoochelde Jeroen De Beule

“We moesten meteen achtervolgen, maar bleven tegen een ervaren Oranje knap in het spoor”, stelt sterkhouder Jeroen De Beule. “Ook al speelden we in de eerste helft precies met angst of toonden we te veel respect. Na de rust hebben we gevochten als leeuwen en een nederlaag verdienden we niet. In de slotfase kwamen we op gelijke hoogte, maar een duivelse Kay Smits bezorgde Nederland een nipte overwinning. Het is zuur om zo te verliezen. Natuurlijk ben ik ontgoocheld, want als we in de eerste helft ons normale niveau hadden gehaald keren we hier met de punten huiswaarts.”

Zondag in Hasselt tegen Kroatië

“Zondagnamiddag ontvangen we Kroatië in onze vertrouwde Alverberg in Hasselt”, gaat De Beule van Sezoens Bocholt voort. “Kroatië opende sterk met een vlotte overwinning tegen Griekenland. Het zal zeker een zware klus gaan worden, maar in een nokvolle Alverberg kan het spoken. De Red Wolves kunnen altijd een tandje bijsteken voor eigen publiek. De steun van de fans gaan we zondag zeker nodig hebben, want een overwinning is nodig om onze kansen op het EK gaaf te houden”, besluit de ervaren beresterke De Beule uit Zonhoven.