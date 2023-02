Jeroen De Beule en Sezoens Bocholt winnen in de halve finale vlot van Hubo Handbal: “Ik verwacht een pittige finale tegen buur Sporting Pelt”

handbal beker van belgiëOp 1 april krijgen we ongetwijfeld twee mooie finales voor de beker van België in sporthal Alverberg in Hasselt. Bij de vrouwen strijden Handbal Sint-Truiden en Eupen voor de beker. Bij de mannen kon Sezoens Bocholt gisterenavond vlot met 37-30 Hubo Handbal verslaan. Sporting Pelt won met de vingers in de neus (19-35) bij tweedeklasser Sprimont. In de finale krijgen we dus de derby van het Noorden.

Thuis tegen Hubo Handbal namen de Damburgers een vlotte start en ondanks flink verweer van Hubo Handbal kwam de kwalificatie nooit in gevaar. Blikvanger werd Jeroen De Beule. Sterk in defense en topschutter met acht doelpunten. “We strijden voor drie prijzen en de eerste stap is doorstoten naar de finale”, stelt De Beule, ook sterkhouder bij de Red Wolves. “Tegen Hubo Handbal namen we een agressieve start en iedereen was scherp en geconcentreerd. Het werd dan ook een verdiende zege. De eerste finale van het seizoen is binnen.”

Sporting Pelt

“Dat we Sporting Pelt moeten bekampen in de finale wisten we op voorhand”, vervolgt De Beule, die op 2 maart 32 kaarsjes mag uitblazen. “Pelt had dan ook geen moeite met Sprimont. De derby’s van het Noorden zijn altijd speciale wedstrijden en ik verwacht dan ook een pittige finale. Vorig jaar konden we Pelt in de halve finale van de Final Four uitschakelen. Het werd toen ook een felle strijd. Drie jaar geleden stonden we in Leuven tegenover elkaar in een stevige bekerfinale. Wij trokken toen aan het langste eind. Laat de geschiedenis zich maar herhalen.”

Druk programma

“Zaterdagavond ontvangen we opnieuw Hubo Handbal en daarna nog de Lions. Voor ons gelukkig oefenwedstrijden, want we zijn zeker van de eerste plaats. Onze coach Luc Boiten zal de jonge spelers meer minuten geven, zodat de routiniers de nodige rust krijgen. Want het programma is binnenkort loodzwaar. Ik heb er zelfs wat schrik voor, want het zijn allemaal topwedstrijden op het scherp van de snee, die elkaar snel opvolgen.”

“Met ook nog de EK-kwalificatiewedstrijden bij de Red Wolves. Op 8 maart spelen we in onze vertrouwde Alverberg tegen de Grieken en op 12 maart moeten we in Griekenland aan de slag. Iedereen verwacht veel van de Red Wolves. Door onze deelname aan het WK hebben we ons landje op de kaart gezet. Of ik tevreden was over het WK? Spelen voor tienduizend uitzinnige supporters is een unieke belevenis. We schreven geschiedenis en daar moeten we trots op zijn. Anderzijds, op sportief vlak had er zeker meer ingezeten. Akkoord, we konden doorstoten naar de tweede ronde, maar met slechts één overwinning sloop er toch ontgoocheling in onze rangen. We hadden zeker aanspraak kunnen maken op drie overwinningen.”

“Ach, het positieve haalt de bovenhand. Het kan nog een bijzonder seizoen worden. Prijzen pakken met Sezoens Bocholt en ons kwalificeren voor het EK. Of ik een voorkeur heb qua prijs? Na de nederlaag tegen Aalsmeer hebben we gisteren opnieuw de puntjes op de i gezet. We hebben voldoende kwaliteit in huis om te mikken op de BENE-League én Belgische titel. En uiteraard willen we ook absoluut die bekerfinale winnen van buur Pelt”, besluit De Beule.

Lees ook: meer handbal