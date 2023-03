Jeroen De Beule en Red Wolves verliezen nipt met 24-26 in EK-voorronde van Griekenland: “Het EK dreigt een verre droom te blijven, maar we gaan naar Griekenland om deze nederlaag recht te zetten”

Sinds zondag kwamen de Red Wolves in Zemst samen om zich optimaal voor te bereiden op het cruciale tweeluik tegen Griekenland. De nationale handbalploeg stond met het mes op de keel in een bijna uitverkochte ‘Alverberg’ te Hasselt. Twee keer winnen is een must om de kansen op het EK gaaf te houden. De Red Wolves leden net zoals tegen Kroatië en Nederland een nipte 24-26 nederlaag tegen de Grieken. België blijft laatste in hun groep zonder punten.

Absolute blikvanger was linksback Jeroen De Beule, die de Belgen op sleeptouw nam en topschutter werd met zeven doelpunten.

“Deze nipte nederlaag komt hard aan”, stelde krachtpatser Jeroen De Beule en sterkhouder bij de Red Wolves. “Ik realiseerde mij plots dat het einde van mijn internationale carrière dichterbij komt. We wilden dolgraag die WK-ontgoocheling achter ons laten, maar we begonnen te slap aan de partij. De Grieken liepen uit tot 1-5. Gelukkig schoot ik met scherp en kwamen we terug op gelijke hoogte. Onze hoekspelers hadden moeite om te scoren. De Griekse doelman Petros Boukovinas stond zeker puik te keepen, maar het was vooral omdat wij onze shots te weinig varieerden. Ook lieten we drie strafworpen liggen en troffen vaak lat of paal.”

Einde internationale carrière?

“Ja, ik overweeg om na de komende wedstrijden, die nog op het programma staan in de EK-voorronde, te stoppen bij de Red Wolves”, vervolgt de 32-jarige De Beule. “Fysiek kan ik het allemaal nog aan, maar het is een slijtagestrijd voor mijn lichaam. Ik wil niet binnen tien jaar rondlopen als een oude man. Ik ben nog 100% gemotiveerd voor de nationale ploeg, want de sfeer is geweldig. De kansen om het EK in Duitsland te halen zijn na deze nederlaag enorm geslonken. Bovendien won Nederland van Kroatië. Er zijn meerdere factoren die een rol spelen in mijn beslissing. Ik combineer het handbal met mijn job als leraar Engels en lichamelijke opvoeding. Belangrijker is dat we in juli ons tweede kindje verwachten. Ik wil uiteraard ook de nodige tijd vrijmaken voor mijn gezin. Plus er is natuurlijk nog handbal op topniveau bij Sezoens Bocholt. Ik ga de knoop vanavond nog niet definitief doorhakken en laat de deur voor de nationale ploeg nog op een kier, maar mijn gezond verstand gaat waarschijnlijk zegevieren en dan is het einde verhaal bij de Red Wolves.”

Zondag naar Griekenland

“Ook al zijn onze kansen op de kwalificatie voor het EK zo goed als voorbij. Zondag moeten we opnieuw knokken en trachten deze nederlaag recht te zetten. We kunnen Griekenland aan, maar zullen in een heksenketel koelbloedig moeten zijn en vooral efficiënt bij de afwerking.”

Sezoens Bocholt

“De wedstrijden volgen elkaar in een recordtempo op. Op zaterdag 18 maart ontvangen we in de finale van de BENE-League de Lions. We willen absoluut kampioen worden en revanche nemen op onze slechte prestatie van vorig seizoen, toen we kansloos verloren van de Lions. Met de steun van onze trouwe aanhang moeten we bekwaam zijn om in een uitverkochte ‘Damburg’ de titel te pakken”, besluit De Beule uit Zonhoven.

Doelpunten België: De Beule 7, Kötters 4, Kedziora 4, Cadel 3, Hadzic 2, Ooms 1, Glorieux 1.