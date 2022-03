Jeroen Calsijn (Maldegem): “Nooit was het belang van de derby zo groot”

“Je kan niet om het belang van deze derby heen”, vertelt Jeroen Calsijn. “Bij winst blijven we minstens in het zog van Destelbergen, bij een gelijkspel of bij verlies vrees ik dat de titel plots ver weg is. De druk is niet min, maar zeker weten dat Destelbergen in het slot van de competitie ook wel zal voelen dat het niet vanzelfsprekend is om als leider geen steken te laten vallen. Laat ons ook niet praten alsof er maar twee paarden in de race zitten. Kleit klampt al het hele seizoen aardig aan en op mentaliteit alleen lukt dat niet. Noteer: kwaliteit, mentaliteit, voetballend vermogen. Het wordt niet makkelijk om hen af te schudden.”

KSK Maldegem liet zich al vaker dit seizoen op te vermijden puntenverlies betrappen. Calsijn vindt vooral de punten die in Eeklo en in Assenede verloren werden zwaar kunnen wegen bij de eindafrekening.

“Dat gelijkspel tegen Belzele kan ons ook nog zuur opbreken, maar die dag verdienden we niet beter. In Sint-Laureins was er ook niks af te dingen op de winst van de Goalgetters. Adegem: idem dito, een gelijkspel was de juiste uitslag. Maar vooral de nederlaag bij Meetjesland was pijnlijk. In het wedstrijdslot zien we daar een 1-2-voorsprong omgebogen in een 3-2-nederlaag. En in Assenede geef je een 1-3-bonus weg. Maar op het einde van de rit sta je waar je verdient te staan. Net daarom vond ik Destelbergen niet de morele winnaar vorige week. Zij zullen echt nog wel merken dat je de punten nergens cadeau krijgt. Het geloof in een goede afloop is er hier nog wel.”

Revelatie

Intussen mag FC Kleit zich de revelatie in de reeks noemen. Linkerkolom was een ‘must’, top vijf hoefde niet. Maar coach Wim Roels parkeert zijn ploeg al het hele seizoen in de subtop. In een babbeltje via Facebook vroegen we voor de start van het seizoen of het niet link was om een ploeg te trainen met jongens waarmee je zelf op het veld stond.

“Ja, ik was er wel gerust in. De kwaliteiten van mijn spelersgroep ken ik en ik heb steeds proberen de beste ploeg op het veld te brengen. Af en toe hoorde daar ook wat uitleg bij. Onlangs kreeg ik daarover ook een compliment van T2 Bart De Smet. Hij vond dat ik mijn keuzes en eer in geweten maakte. Een gouden T2 trouwens. Gedreven, perfectionist, werkethiek, af en toe te braaf, dat wel. Maar hij heeft zijn verdiensten bij onze goede resultaten. Ik geef toe dat het leuk zou zijn om na de derby van dit weekend nog steeds als een outsider voor de titel gezien worden. Maar het wordt moeilijk. Vorige week misten we de kans om optimaal te profiteren van de puntendeling tussen Destelbergen. Het Sint-Denijs van Jean-Marie Alexander speelt meestal offensief, nu parkeerden ze de bus. Een dubbeldekker. We pakten wel een punt, maar er was toch wat ontgoocheling omdat we niet dichterbij kwamen. Maar misschien lukt dat wel zaterdag. Dan wordt het wel zaak om vooral Tom Persan en Rob Baecke af te stoppen.”

