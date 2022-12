Jérémy Delobbe speelt met Bavi Vilvoorde topper tegen Nijvel: “Twee van de sterkste verdedigingen in de reeks staan tegenover elkaar”

Basketbal Top Division 2BZondag staan Bavi Vilvoorde en Nijvel tegenover elkaar in de Slachthuisstraat. Het is een onvervalste topaffiche in Top Division 2B. Nijvel is de autoritaire leider in de reeks, terwijl Bavi het met een derde plaats ook uitstekend doet. Het wordt ook een clash tussen twee teams die verdedigend hun zaken op orde hebben.

Jérémy Delobbe is met zijn eenendertig jaar een van de anciens in het team van coach Danny Wouters. Hoe kijkt hij uit naar de topper tegen Nijvel. “Ik kan niet anders dan vaststellen dat Nijvel de absolute revelatie van het seizoen is. De ploeg verloor nog geen enkele match (negen op negen, red.) en staat terecht bovenaan. Tegelijk ben ik ook wat verbaasd. Hun ploeg wijzigde nauwelijks ten opzichte van vorig seizoen. Toen was Nijvel een middenmoter. Bij hen wonnen we met een dertiger verschil. Thuis haalden we het wel nipt. Er zijn twee spelers bijgekomen, maar het is niet zo dat die twee allesbepalend zijn. De meeste spelers van Nijvel basketten wel al enkele jaren samen en dat zorgt voor automatismen. Twee van de sterkste verdedigingen in de reeks staan tegenover elkaar. Nijvel is op dat vlak toonaangevend, maar ook Vilvoorde staat defensief sterk. Dat bewezen we vorige week nog tegen Leuven Bears. We beperkten die ploeg tot minder dan vijftig punten.”

Niet helemaal tevreden

Hoewel Bavi Vilvoorde op een knappe derde plaats staat, is Jérémy Delobbe toch niet helemaal tevreden over de huidige campagne. “Je kunt niet stellen dat het slecht is, maar toch zijn er momenten waarop ik nog meer verwacht van de ploeg. In de eigen sporthal doen we het uitstekend, maar buitenshuis mag het wat meer zijn. We verloren al drie wedstrijden, terwijl ik niet het gevoel heb dat de reeks sterker is geworden. We scoren ook niet makkelijk. Op Hasselt werd dat duidelijk. Ook in Esneux haalden we moeizaam zeventig punten, terwijl we daar toch twee verlengingen speelden.”

“Of ik na het vertrek van Anael Ahanda nu meer gewicht op de schouders krijg? Dat gevoel heb ik niet. Het klopt dat Ahanda ervaring had, maar met Thibaut Tshienda-Baloji hebben we een echt talent in onze rangen lopen. Die jongen is zeventien jaar, maar heeft enorm veel vorderingen gemaakt de voorbije maanden. Omwille van zijn gunstige evolutie hoeft het niet te verbazen dat enkele eersteklassers hem al in het vizier hebben gekregen.”

