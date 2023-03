Jentl Vankrunkelsven zet met Berg en Dal grote stap richting titel én beker: “Bekijken het week na week”

Basketbal Top Division 2B Mooie zege voor Bavi Vilvoorde op Stevoort: contract van coach Danny Wouters zal toch niet verlengd worden

Bavi Vilvoorde won dit weekend met 81-86 op Stevoort. De mooie overwinning in Limburg zorgt ervoor dat de ploeg uitzicht blijft behouden op de top drie in Top Division 2B. Ondanks de degelijke resultaten zijn er toch wijzigingen op til. Het contract van coach Danny Wouters zal niet verlengd worden. Maxim Deweerdt zal de Leuvenaar in september opvolgen.