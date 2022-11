Jentl Vankrunkelsven pikt met Berg en Dal de draad weer op: “Ons druk programma is geen nadeel”

voetbal eerste provincialeIn eerste provinciale hebben de spelers van Berg en Dal er een vrij weekend opzitten. Omwille van de interland van de Rode Duivels werd het duel in ‘s Gravenwezel-Schilde verschoven naar de eerste zondag van januari. Dat betekent dat de spelers van de Meerhoutse formatie voor een bijzonder drukke periode staan. Zondag is er om te beginnen het prestigeduel voor eigen volk tegen Retie.

Vanop de eerste rij konden de spelers van Berg en Dal zien hoe hun concurrenten, bovenaan het klassement in eerste provinciale, de voorbije speeldag verteerden. “We hadden van de trainer geen specifieke opdracht gekregen”, zegt Jentl Vankrunkelsven. “Iedereen was vrij om uit eigen beweging een looptraining in te lassen. Elke speler moet dat voor zichzelf beslissen. Wij beschikken over een kern die daar heel bewust mee omgaat.”

Ongeslagen

Berg en Dal is, zoals te verwachten was, dit seizoen weer een vaste klant bovenaan het klassement. Net als vorig jaar is het de enige ploeg die ongeslagen is. “Het is alleszins een plezante statistiek om als speler mee naar buiten te komen”, geeft de inwoner van Beringen toe. “Van een ploeg als Berg en Dal, die haar ambities niet onder stoelen of banken steekt, wordt er verwacht dat ze er elke week staat. Maar er zijn nog andere goede ploegen in de reeks.”

Retie

Zondagnamiddag is Berg en Dal gastheer voor Retie. Een Kempische buur die zijn derde uitwedstrijd op rij afwerkt. En een ploeg die ook dit jaar een aangename verrassing is in de subtop. “Het is een moeilijk te bekampen tegenstander”, zegt de centrale verdediger. “Retie is gekend om zijn vriendengroep: een bijkomende en niet onbelangrijke factor. Voor ons een opnieuw te duchten opponent.”

Programma

Met slechts elf tegendoelpunten is Berg en Dal in eerste provinciale de minst gepasseerde ploeg van de reeks. “Als verdediger klinkt dat als muziek in de oren. We hopen dat dat nog even zo zal blijven ondanks ons druk programma. We zitten immers ook nog in de beker van Antwerpen, waardoor de winterstop bijzonder kort zal zijn. Maar we hebben een groep die zich daar tegen kan wapenen.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal